Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.

Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Galatasaray'ı 2 sezon aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Carrasso, Latovlevici, Hakan Balta ve Koray Günter'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı takımda sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ahmet Çalık ve Tarık Çamdal da yolcu. Terim'in, transferde önceliği yerli kalitesini artırmaya vereceği öğrenildi. İşte gündemdeki isimler...

2. KALECİ İÇİN İLK ADAY SERKAN KIRINTILI

Carrasso ve Eray İşcan'ın sözleşmeleri sona erdi. Yabancı yedek kaleciye soğuk bakan Terim, 3 kulvarda yarışacak takımda Muslera'yı alternatifsiz bırakmak istemiyor. Konyaspor'u kümede tutan Serkan Kırıntılı gündemde. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki Serkan'a Başakşehir de talip oldu.

ORTA SAHAYA EMRE AKBABA FORMÜLÜ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Emre Akbaba transferde Galatasaray'ın gözdesi. Sinan Gümüş'ten başka solak oyuncusu olmayan Terim, Alanyaspor'un solak 10 numarasını çok beğeniyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapan Emre, 8 yaş küçük olduğu Selçuk'un varisi olarak görülüyor.

KANAT-FORVET İÇİN HEDEF SERDAR GÜRLER

Takımı Osmanlıspor küme düşse de 13 gol-6 asiste imzasını koyan Serdar Gürler yedek kulübesini zenginleştirmek isteyen Aslan'ın radarında. Yasin Öztekin'in sözleşmesini uzatmayan Galatasaray'ın 26 yaşındaki Serdar Gürler transferinde rakipleri ise Beşiktaş ve Ankaragücü olacak.

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

Olay teklif:

Olay teklif: "Fenerbahçeyi bırak, bize gel"

Galatasaray'da 6 yolcu

Galatasaray'da 6 yolcu


 

Sabah

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Galatasarayda ilk resmi ayrılık

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

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Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Galatasaray'ı 2 sezon aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
Olay teklif: Fenerbahçeyi bırak, bize gel

Olay teklif: "Fenerbahçeyi bırak, bize gel"

Gomis ile Valbuena, Avrupa Ligi finalini İstanbul’da yan yana izlediler. Gomis burada baklayı ağzından çıkardı! Gomis, 'Terim seni beğeniyor. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan seni takımda istiyor' dedi.
Galatasarayda 6 yolcu

Galatasaray'da 6 yolcu

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Fenerbahçeden Galatasaray ve Beşiktaşa transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

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Eyvah! Serdar Azize talip var

Eyvah! Serdar Aziz'e talip var

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Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

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Şampiyonluk kutlamalarında dakikalarca yuhalandı

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