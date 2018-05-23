Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Galatasaray'ı 2 sezon aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Carrasso, Latovlevici, Hakan Balta ve Koray Günter'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı takımda sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ahmet Çalık ve Tarık Çamdal da yolcu. Terim'in, transferde önceliği yerli kalitesini artırmaya vereceği öğrenildi. İşte gündemdeki isimler...

2. KALECİ İÇİN İLK ADAY SERKAN KIRINTILI

Carrasso ve Eray İşcan'ın sözleşmeleri sona erdi. Yabancı yedek kaleciye soğuk bakan Terim, 3 kulvarda yarışacak takımda Muslera'yı alternatifsiz bırakmak istemiyor. Konyaspor'u kümede tutan Serkan Kırıntılı gündemde. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki Serkan'a Başakşehir de talip oldu.

ORTA SAHAYA EMRE AKBABA FORMÜLÜ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Emre Akbaba transferde Galatasaray'ın gözdesi. Sinan Gümüş'ten başka solak oyuncusu olmayan Terim, Alanyaspor'un solak 10 numarasını çok beğeniyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapan Emre, 8 yaş küçük olduğu Selçuk'un varisi olarak görülüyor.

KANAT-FORVET İÇİN HEDEF SERDAR GÜRLER

Takımı Osmanlıspor küme düşse de 13 gol-6 asiste imzasını koyan Serdar Gürler yedek kulübesini zenginleştirmek isteyen Aslan'ın radarında. Yasin Öztekin'in sözleşmesini uzatmayan Galatasaray'ın 26 yaşındaki Serdar Gürler transferinde rakipleri ise Beşiktaş ve Ankaragücü olacak.

Sabah