Fatih Terim Tolga Ciğerciye kapıyı gösterdi

Cimbom'dan ses getirecek transfer

Galatasaray, stoper için yönünü Fransa’ya çevirdi. Marsilya’nın tecrübeli ismiyle ilgilenen Cim-Bom, bu transferin gerçekleşebilmesi için bir ya da birkaç futbolcuyu göndermesi gerekecek. İlk etapta Maicon’un satılması düşünülüyor.