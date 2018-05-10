Fatih Terim, Süper Lige damga vuran yıldızı kaptı

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılı takımı gençleştirme kararı alan Fatih Terim'in, transfer listesindeki ilk ismin Süper Lig'de forma giyen golcü futbolcu olduğu öğrenildi.

Terim'in, performansıyla ligin parlayan ismi olan Kasımpaşa'nın golcüsü Trezeguet'yi istediği, sezon biter bitmez yeni seçilecek başkandan Mısırlı golcünün transferi için girişimlerin başlamasını isteyeceği belirtildi.

2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Satın alma opsiyonu bulunan Kasımpaşa, Anderlecht'ten kiraladığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun bonservisini geçtiğimiz günlerde almıştı.

Mavi-beyazlı yönetim, oyuncu için Belçika ekibine 2 milyon euro öderken Galatasaray'ın transferi bitirebilmesi için bu rakamı ikiye katlaması gerektiği dile getiriliyor.

Mohammed Salah'ın takım arkadaşı

Trezeguet Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah ile birlikte forma giyiyor. İkili 208 Dünya Kupası'nda da Mısır'ın en büyük kozları olacaklar.

G.SARAY'I İSTİYOR

Fatih Terim'in takımında görmek istediği Trezeguet de Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun.

Kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini belirten başarılı futbolcu, "Ancak şu an Kasımpaşa forması giyiyorum ve kulübümün başarısı için mücadele ediyorum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

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