Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler, 1 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İspanyollara 'Evet' dedirtmek üzere. Fenerbahçe yönetimi, ülkesine dönmek isteyen Gaitan'ı ikna etmek hedefiyle tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.
Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayırdı.
Zlatan Ibrahimovic bombası

Zlatan Ibrahimovic bombası

Beşiktaş taraftarlarının "Come to Beşiktaş" akımı, transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala yeniden başladı.
Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu 'Beşiktaş JK' olarak değiştirdi.
Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.

Fatih Terim sonrası ilk transfer

Galatasaray, U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı genç yıldız Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fatih Terim sonrası ilk transfer

Galatasaray, 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı.

U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sezon başında Kıbrıs'tan transfer edilen Ahmet Sivri etkili son vuruşları ile ön plana çıktı.

Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın Galatasaray alt yapı sorumlusu olmasıyla Sinan Vardar tarafından önerilmişti.

"Hocam benden bu kadar, bırakıyorum"

Fatih Terim ilk neşteri vurdu! Yollar ayrılıyor

Fatih Terim ilk neşteri vurdu! Yollar ayrılıyor

Maicon:

Maicon: "İmparator'la birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"


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Hocam benden bu kadar, bırakıyorum

"Hocam benden bu kadar, bırakıyorum"

Göztepe maçından önce Fatih Terim'le görüşme yapan Muslera'nın kaptanlık pazubandını takmak istemediği öğrenildi.
Fatih Terim ilk neşteri vurdu! Yollar ayrılıyor

Fatih Terim ilk neşteri vurdu! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'da dün gece dev buluşma gerçekleşti ve Fatih Terim, 4. kez Sarı-Kırmızılı takımın başına geçti.
Fatih Terim sonrası ilk transfer

Fatih Terim sonrası ilk transfer

Galatasaray, U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı genç yıldız Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Maicon: İmparatorla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız

Maicon: "İmparator'la birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"

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Yasin Öztekin: "Yüzde 100 penaltıydı"

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İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
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Tolga Ciğerci müjdesi

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