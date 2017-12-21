Fatih Terim sahaya ne zaman çıkacak?
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, ilk antrenmanına yarın çıkacak. Terim, Pazar günü oynanacak Göztepe maçında ise sahada olacak.
Igor Tudor'un görevden alınması üzerine Galatasaray'da teknik adam hareketliliği yaşanıyordu. Fatih Terim sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.
İlk antrenmanına yarın çıkması beklenen Fatih Terim'in, Pazar günü oynanacak Göztepe maçında sahada olması bekleniyor.
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