Fatih Terim onay verirse Abdurrahim Albayrak transferi bitirecek

Nagatomo için yapılan görüşmelerde İnter cephesi, Brezilyalı stoper Miranda'yı Galatasaray'a önerdi. Fatih Terim isterse, Galatasaray'da yönetim Miranda için temaslara başlayacak.

Yuto Nagatomo’nun bonservisini almak için geçtiğimiz hafta Milano’ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile masaya oturmuştu. Yapılan görüşmelerde bomba bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi: Miranda.

Atletico Madrid’de geçirdiği müthiş 4 sezonun ardından İnter’in yolunu tutan Brezilyalı stoper, yaz döneminde İtalya’dan ayrılabilir.

İnter cephesi, Nagatomo ile birlikte Miranda’yı da Galatasaray’a önerirken, Abdurrahim Albayrak düşünmek için süre istedi. Albayrak, Fatih Terim’den başarılı stoperle ilgili görüş alacak. Eğer tecrübeli hoca isterse, Sarı-Kırmızılılar temaslara başlayacak.

3 senedir İnter forması giyen 33 yaşındaki Miranda’nın kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı. Dolayısıyla bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor.

44 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Miranda, gelmesi halinde savunmanın yeni lideri olacak.

Tabi işin bir de maddi boyutu var. Buna göre, Maicon’un satılıp yerine Miranda’nın alınması mantıklı gözüküyor. Fatih Terim de Maicon’un performansından memnun kalmadığı için son haftalarda onun yerine Denayer’i oynatmıştı.

Dünya Kupası’na gidiyor

Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli stoper, Rusya’daki dev organizasyonda boy gösterecek.

Miranda elemelerde 17 maçta forma giyerken, 2018’de 3 de hazırlık karşılaşmasında milli formayı terletti.

İstikrar abidesi

2015-2016 sezonundan bu yana İnter’de görev yapan Miranda, tam bir istikrar abidesi. Çizme ekibinde ilk sezonunda 32 lig maçına çıkan Brezilyalı stoper, sonraki iki yılda da sırasıyla 32 ve 31 lig karşılaşmasında forma giydi.

İnter kabuk değiştiriyor

Serie A’da sezonu şampiyon Juventus’un 23 puan gerisinde 4. sırada bitiren İnter, kadroda revizyona gidecek. İtalya basını, teknik direktör Spaletti’nin gelecek planları arasında Miranda’ya yer vermediğini yazıyor.

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