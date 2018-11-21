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Fatih Terim OHAL ilan etti

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan, üç futbolcusunun ceza almasıyla iyice sarsılan Galatasaray'da seferberlik ilan edildi. Kadro kurmakta güçlük çeken Fatih Terim, sağlık ekibiyle yaptığı toplantıda özellikle üç futbolcunun cuma günkü Konya maçına yetiştirilmesini istedi: Serdar, Ozan ve Nagatomo. Bu üç futbolcunun geri dönüşü, kadro kurmakta zorlanan deneyimli hocanın elini güçlendirirken savunmada sıkıntı kalmayacak.

EREN İDMANDA

Savunmanın göbeğindeki Serdar-Ozan ikilisini bozmak istemeyen Terim, 'akciğer sönmesi sonrası' toparlamaya başlayan Nagatomo dönerse kanatlarda da rahatlayacak. Bek ve açık olarak bu bölgede Japon oyuncunun yanı sıra Ömer Bayram, Linnes ve Mariano olacak. Bu oyuncular önlü-arkalı kanatları oluşturabilir. Terim, dün idmana çıkan Eren'in de yakın takibe alınmasını istedi.

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Sözcü

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