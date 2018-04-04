Fatih Terim oğlum dediği ismi Galatasaraya getiriyor

Celta Vigo'da aradığı ortamı bulamayan ve psikolojik tedavi gören Emre Mor için Fatih Terim devreye girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç yıldız için transfer onayı verdi. Fatih Terim, İspanya'da umduğunu bulamayan milli futbolcu için olumlu görüş verdi. Emre Mor da kendisini parlatan hocasına 'Tamam' dedi.

Kadro dışı kalmıştı

Fatih Terim, Celta Vigo'da Teknik Direktör Juan Carlos Unzue tarafından kadro dışı bırakılan Emre'nin transferine onay verdi. Son olarak Unzue'nin psikolog görevlendirdiği gurbetçi futbolcunun İspanya'dan ayrılmak istediği öğrenildi. Cimbom'dan gelecek teklifi kabul etmesi beklenen gurbetçi futbolcu, kendisinin gelişmesinde büyük emeği olan Terim'in takımında oynamaya sıcak bakıyor. Sezon sonunda iki kulüp arasında Emre Mor ile ilgili pazarlıkların başlaması bekleniyor.

Sözcü