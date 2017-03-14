Fatih Terim o haberleri BJK TVde yalanladı!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği haberle ilgili olarak BJK TV'ye bağlanarak açıklama yaptı. Terim İtalyan basınında çıkan, "Umarım Avrupa Ligi'ni Roma alır" ifadelerinin doğru olmadığını duyurdu.

Geçen hafta Fiorentina'nın davetlisi olarak İtalya'ya giden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulunmuştu. İtalya basını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Beşiktaş'ın da bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'ni Roma'nın kazanmasını umduğunu söylediğini iddia etmişti. Fatih Terim, BJK TV'ye bağlanarak bu açıklamaları yalanladı.

'Beşiktaş seyircisi beni tanır'

Terim'in BJK TV'de yaptığı açıklamalar şöyle; Beşiktaş seyircisi beni iyi tanır. Duygularımı iyi bilir. Umarım finali Beşiktaş-Roma oynar, dilerim Beşiktaş alır. Ben söylesem, söyledim derim. Ben bu sözlerimi İtalya Ligi için söyledim. Başka bir konuya girilmedi.

'La Gazetta düzeltecektir'

Büyük ihtimal La Gazzetta'da yazılanlarla ilgili bugün yarın düzeltme çıkacaktır. Spalletti'yi sevdiğim için, sadece İtalya Ligi ile alakalı dileklerimi anlattım. Yanlış anlaşılmaları düzeltmek için uğraşacağım. 3-4 saatlik sohbet yemeğinde aradan cımbızla lafı çekip buralara geldi. Benim Türk takımları ile ilgili Avrupa'daki düşüncelerim belli.