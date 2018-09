Fatih Terim müjdeyi verdi: "Yarın oynayacak"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısı düzenledi.

TERİM: "DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNDE HAYALİM VAR"

"Galatasaray'da tekrar yola çıktığımızda, gazeteci arkadaşlar hedefiniz ne diye sormuşlardı. Şu anda dünya büyüklüğünde bir hayalim var, olur ya da olmaz. Hep içimde 'Neden olmasın?' var.

Olur veya olmaz ama hep içimde neden olmasın var. Hiç kolay değil tabii cezalıyız, eşit şartlarda değiliz. Herkes 25 kişilik liste verirken biz 23 kişilik liste veriyoruz. Bunlara rağmen neden olmasın diyorum.

UEFA şampiyonluğu zamanında doğrudan söylemiştim ve tepkiler almıştım o zaman. Ben sadece neden olmasın diyorum. Galatasaray, gidiş-gelişle adlandıracağım yer değil. Benim için tek gelişli bir yer Galatasaray. Ben bir defa Galatasaray'ın olması gereken ligde olduğunu düşünüyorum. Esası bu aslında..."

"BİRİNCİ DE OLABİLİRİZ, DÖRDÜNCÜ DE"

"İfade edildiği gibi kolay değil, dengeli bir gruptayız. Öyle diyelim. Tüm takımlar, kendi liglerinde elde ettikleri başarılarla buradalar. Ekonomi, oyuncu profili, performans açısından Şampiyonlar Ligi'nin içindeki takımlar arasında ciddiye alınması gereken grubumuz var.

Birinci de olabiliriz, dördüncü de. Öyle bir grup. 'Şu ikisi favori, bu ikisi zor çıkar' gibi cümleler kuramayız. O yüzden dengeli bir grup. Biz 21 kişilik kadroyla gruptan çıkmayı deneyeceğiz. Onların 25 kişilik kadroları var."

"EMRE AKBABA'NIN OYNAMASINI BEKLİYORUZ"

''Emre Akbaba'nın yarın oynamasını bekliyoruz. Fizik gücü olarak Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaştık. Oynamaması için bir engel yok. Yarına kadar bir şey olmazsa oynayacak.''

"GALATASARAY NASIL OYNAMASI GEREKİYORSA...."

"Lokomotiv, önemli bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Fernandes, takımın maestro'su. Fernandes'in maestro olduğunu söyleyebilirim. Eder, Farfan, Corluka, hepsi de önemli ve tecrübeli oyuncular." Tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Güzel bir maç olacaktır. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynamayı deneyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde oyun her an her şeye açıktır. Bugün değeri €1milyar olan takımların maçlarında da açıktır. Yarın büyük seyirci ile beraber oyuncularımız o frekansı kurduklarında her şey istediğimiz gibi gelişecek inşallah."

"OZAN KABAK VE YUNUS AKGÜN ÖZELİNDE..."

"Ozan Kabak yarın neden oynamasın. Son zamanlarda Avrupa'da gençlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Kariyerimde güvendiğim genç oyuncular yüzümü kara çıkartmadı. Ozan ve Yunus özelinde hep birlikte bekleyip yarın ne olacağını görelim."

"ÖYLE BİR TRANSFER DÖNEMİ YAŞADIK Kİ..."

Grupta alınacak puan hakkında tahmini sorulan Terim: "Hesap yapmayı sevmem. Maça çıkıp mümkünse iyi oynamayı, keyif vermeyi ve keyif almayı severim. Öngördüğüm bir rakam yok. Bir transfer dönemi yaşadık ki, Allah kimseye vermesin. Daha yeni yeni kendimize geliyoruz.

Ne zaman hesap yaparız? Olay kritik noktaya gelirse o zaman yaparız ama kazanıp kazanıp çıkmak varken niye hesap yapalım?"

"GALATASARAY, BU KONUDA AYRIŞAN BİR MARKA"

"Galatasaray, Türk futbol tarihinde Avrupa'daki konumu ve geçmiş başarıları ile başka bir marka. Benim bütün isteğim, bu ligde varlığımızı sürdürmeye devam etmeli artı her sene de üzerine koymalıyız. Galatasaray bu konuda ayrışan bir marka."

"NAGATOMO ÖRNEK BİR KARAKTER, İNSAN"

"Nagatomo, dünyadaki her teknik adamın çalışmak isteyeceği bir oyuncu, bir insan ve çok örnek bir karakter. Ben kendimi çok şanslı sayıyorum böyle bir oyuncuyla çalıştığım için. İlk Yuto'nun alınmasını istedim. Ben böyle bir futbolcu ile tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.'

Hep ek antrenman yapar. Erken gelir, geç gider. Evinde böyle... Mükemmel bir profesyonel olduğu kadar son derece duygusal. Herkesin örnek alması gereken biri. Japonya'ya daha sempatik bakıyoruz belki ikinci oyuncumuzu da alabiliriz.

Japonya'ya çok sempatik bakıyorum. İleride ikinci oyuncuyu da alabiliriz belki de. Nagatomo'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

"SEMİN ÇOK SAYGI DUYDUĞUM BİR HOCA"

"2002/03'te karşılaştık, orada kazandık, burada onlar yendiler. Semin'in de dördüncü gidiş-gelişi, tabii benim gidişim yok, Galatasaray'a geliş tek taraflı. Saygı duyduğum bir hoca, kendisiyle tekrar karşılaşmaktan memnunum. Hem kendisine hem takımına saygı duyuyorum."