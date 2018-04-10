Fatih Terim mağlubiyetin faturasını bu 3 isme kesti

Galatasaray'ın teknik patronu, 'Oyunun kaderini çizen, bireysel performanslar oldu. Hayal kırıklığına uğradım.' şeklinde tepki gösterirken Terim'in hedefindeki isimler de belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında ağır bir yere aldı. Geldiğinden bu yana kenardan ilk kez bu kadar sert uyarılar yapan Fatih Terim, uzatmalarda gelen golle büyük yıkım yaşadı.

Galatasaray'ın teknik patronu, "Oyunun kaderini çizen, bireysel performanslar oldu. Hayal kırıklığına uğradım." şeklinde tepki gösterirken Terim'in hedefindeki isimler de belli oldu.

Galatasaray'daki 4. döneminde sakinliğiyle dikkati çeken Fatih Terim, Gençlerbirliği deplasmanındaki kötü oyun karşısında çok sinirlendi.

Öğrencilerini kenardan sürekli uyarmaya çalışan Terim, istedikleri bir türlü olmayınca ve uzatmalarda gol yenince adeta çılgına döndü.

Maçın hemen ardından canlı yayında kaptanlar Selçuk ve Muslera'nın "Oyuna kötü başladık" sözleri Terim'e hatırlatıldı. İmparator, "Sadece kötü başlamadık, kötü de bitirdik" diyerek sitem gönderdi.

Basın toplantısında ise özellikle bireysel performansları eleştiren Terim, şöyle devam etti:

"Bugün oyunun kaderini çizen bireysel performanslar oldu. Takımların performanslarına bakınca her şeyde öndesiniz. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım."

"Trabzonspor maçındaki iyi oyundan sonra böyle bir şey beklemiyordum. Bu puanları kaybetmek yakışmadı. Gençlerbirliği bizim aksimize tam gerektiği gibi oynadı."

HEDEFİNDEKİ İSİMLER: MAICON, BELHANDA, GOMIS

Maçtan sonra bireysel performanslara değinen Fatih Terim'in, en çok kızdığı ismin Maicon olduğu öğrenildi. Gençlerbirliği'nin Deniz Yılmaz'la kaçırdığı golde topu kaptıran Brezilyalı stoper, yenilen golün de adeta hazırlayıcısıydı. Maicon, sağ köşede pas atmak isterken topu kaptırdı. O top da döndü gol oldu.

Fatih Terim'in hedefindeki ikinci ismin ise 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Belhanda olduğu bildirildi. Terim, Faslı yıldızı dün ikinci yarının hemen başında oyundan almıştı.

Gomis'in performansından da memnun kalmayan Terim, maç sırasında Fransız yıldıza sert uyarılarda bulundu. Aslan, bu sezon Gomis'in oynayıp gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet aldı, 6 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

"BÖYLE OYNARSAK BAŞAKŞEHİR'İ YENEMEYİZ"

Liderliği kaybetmelerini de değerlendiren Fatih Terim, şöyle konuştu: "Başakşehir'i yenelim ki tekrar liderliği alalım. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Yenebilir miyiz, evet yeneriz ama böyle oynayarak değil. İnşallah pazar akşamı bu mutluluğu yaşarız."

BÜLENT KORKMAZ'DAN ELEŞTİRİ

Fatih Terim'in açıklamalarına, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski öğrencisi Bülent Korkmaz'dan itiraz geldi. Galatasaray'ın efsane oyuncusu ve eski hocası, Terim'in deplasman fobisi olmadığı yönündeki yaklaşımı üzerine "Galatasaray iç ve dış sahada farklı oynuyor. Siz teknik direktör olarak dış sahada da doğru oyun planı hazırlamanız lazım. Aynı şekilde doğru kadroyu çıkarmanız lazım" dedi.

Haberturk