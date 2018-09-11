3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Geçen sezon dış sahada 7 yenilgi alan Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligde ve Avrupa’da birbirinden kritik sınavlara çıkacak. Akhisar, Porto, Malatya, Schalke, Kayseri, L.Moskova, Beşiktaş ve Başakşehir gibi maçlar nedeniyle endişe yaşanıyor.

Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Milli maç arasından önce Trabzonspor'da çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da deplasman fobisi yeniden başladı... Geçtiğimiz sezon dış sahada tam 7 mağlubiyet yaşayan Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim sezonun ilk yarısında çıkılacak zorlu deplasmanlar öncesi çözüm aramaya başladı.

DERBİ DEPLASMANI DA VAR

Cimbom ligde şampiyonluk yolundaki rakipleri Başakşehir ve Beşiktaş'a konuk olacak. Galatasaray ayrıca ligin dişli takımlarından Akhisar, Malatya ve Kayseri'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TÜM GÖZLER FATİH TERİM'DE

Şampiyonlar Ligi'nde ise Porto, Schalke ve L.Moskova ile dış sahada mücadele edecek olan Sarı- Kırmızılılar'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Bu nedenle tüm gözler Terim'in üzerinde.

19 MAÇTA SADECE 29 PUAN

G.Saray ligde ezeli rakiplerine göre de deplasmanlarda çok başarısız... Son 19 deplasmanda F.Bahçe 35 puan, Başakşehir 33 puan, Beşiktaş ise 29 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar da 19 maçtan 29 puan çıkardı.

Belhanda'da flaş gelişme

Belhanda'da flaş gelişme

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Ocak ayında Falcao geliyor

Ocak ayında Falcao geliyor


 

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Belhandada flaş gelişme

Belhanda'da flaş gelişme

Trabzon deplasmanında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket nedeniyle 3 maç ceza alan ve Fatih Terim'in gözünden tamamen düşen Younes Belhanda'nın Fransa'ya dönmek istediği öğrenildi.
Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Geçen sezon dış sahada 7 yenilgi alan Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligde ve Avrupa’da birbirinden kritik sınavlara çıkacak. Akhisar, Porto, Malatya, Schalke, Kayseri, L.Moskova, Beşiktaş ve Başakşehir gibi maçlar nedeniyle endişe yaşanıyor.
Galatasarayda bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.
Ocak ayında Falcao geliyor

Ocak ayında Falcao geliyor

Transferde geç kalıp golcü alamadığı için eleştirilen Galatasaray yönetimi bu kez işi sıkı tutuyor.
Abdurrahim Albayrak patladı: Bundan sonra kimseye yok

Abdurrahim Albayrak patladı: "Bundan sonra kimseye yok"

Galatasaray yönetimi sezon sonuna kadar futbolcu ücretlerini artırmama kararı aldı.
Galatasaraya bedava golcü

Galatasaray'a bedava golcü

Ocak ayında boşa çıkacak olan Brezilyalı Alan, İtalyan Graziano Pelle ve İspanyol Jonathan Soriano Galatasaray'ın bonservis ödemeden alabileceği isimler.
Modesteden Galatasaray sözleri: Devre arasında...

Modeste'den Galatasaray sözleri: "Devre arasında..."

Menajeri vasıtasıyla ara transfer döneminde İstanbul'da olmak istediğini yöneticilere aktaran 30 yaşındaki Modeste, kulübü Tianjin Quanjian'la olan problemlerin çözülmesi için de FIFA'ya başvurdu.
30 milyon Euroyu getiren, Onyekuruyu götürür

30 milyon Euro'yu getiren, Onyekuru'yu götürür

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila konuştu. 'Henry sol forvet ancak 9 numara da oynar' diyen D'Avila şöyle devam etti: Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip.
Meğer Bafetimbi Gomis 6 milyon Euroya transfer olmamış

Meğer Bafetimbi Gomis 6 milyon Euro'ya transfer olmamış

Şansal Büyüka, bugünkü yazısında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına giden Bafetimbi Gomis'in transferi ile ilgili önemli bir ayrıntı paylaştı.
Galatasarayda skandal hata

Galatasaray'da skandal hata

Santrfor almadan transferi kapatan Galatasaray'da finanstan sorumlu Sedef Hacısalihoğlu’nun “toplama” skandalı yüzünden ne Cornelius ne de Vagner Love imza atabildi... 2 milyon Euro harcayabileceğini sanan yöneticiler son dakika hesabıyla yıkıldı.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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Adebayor tarihe geçti

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Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
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Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

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Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

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