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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Kadromuz da bu kadar işte

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Yenilgiye değil sahada Galatasaray ruhunu göremediğim için üzgünüm" diyen Fatih Terim "Bundan daha önemli bir sürpriz yok. Tabii ki beklemiyorduk. Allah insanlara şans veriyor, siz bunu kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. İlk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık ama yeteri kadar mücadele ettiğimizi söyleyemem. Yok ilk gol ofsayt, yok penaltı vardı... Galatasaray her kupada sahanın içinde disiplinli, istekli ve ruhu olan bir takımdır. Beni yenilgiler üzmez. Muhakkak ki üzer ama 'Futbolda var' der geçerim. Beni üzen ruhu sahada görememktir. En büyük üzündüm bu yönden. Rotasyon yaptınız, 10 değişik oyuncu oynattınız... Bunların hepsi Galatasaray'ın lisanslı oyuncuları. Galatasaray'a transfer edilmiş, bu kulüpte kalmaları istenmiş oyuncular. Ligdeki son 5 maç esas odağımız ama bu 'Kupayı boşladık, almasak da olur' anlamına gelmezdi. Sahada bunları görememek en büyük üzüntüm bu olur. 'O oynamış, bu oynamamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş' çok da benim kullandığım sebepler ve bahaneler değil" ifadelerini kullandı.

"Hatalı benim" diyen Terim "Akhisar'ı tebrik ederim. Başarılar diliyorum ama benim üzüntüm Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır. Her tepki gösterilen oyuncuyu çıkaracak mıyız? Oyun uzarsa ne yapacağız? Böyle maçlarda her dakika oyuncu değiştiremezsiniz. Ben de isterim Yuto (Nagatomo) ile Mariano ile çıkayım ama 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Kadromuz da bu kadar işte. Ne varsa ortaya koymak zorundayız. Hatalı benim. Ben böyle bir takım çıkardım. Güvendim, yine mecburen güveneceğiz. Bu sezonu bitireceğiz. Mayıs ayında bir çok şeyi paylaşacağım. Ben son 5 maçta bize biraz daha yardımcı olurlar mı diye düşündüm. O beklentiyi bulamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Benim de en büyük özelliğim oyuncularıma güvenmek. Bazen hayal kırıklıkları oluyor" şeklinde konuştu.

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