Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

Fatih Terim istedi, imzalar atılıyor

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan maç başı ücretiyle 4 milyon Euro'yu bulan sözleşmesinde, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti.

Fatih Terim istedi, imzalar atılıyor

Mukavelesi ve maaşı tartışılan Selçuk İnan için Terim 'sözleşmeyi uzatalım' dedi, Kaptan da fedakarlığa gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra Selçuk İnan'a övgüler yağdırmış ve "Gelmeseydik Selçuk gider miydi? Büyük ihtimalle. Selçuk yeni yeni şeyler yapıyor. Defansın arasına ve arkasına koşular yapıyor. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Oynar ya da oynamaz, kadronun içinde olacaktır" demişti.

YENİ SÖZLEŞMESİ 1 MİLYON 750 BİN EURO!

Terim'le yeniden doğan Selçuk İnan'la sezon sonunda yeni sözleşme imzalanacağı ortaya çıktı. Bir sene sözleşmesi kalan Selçuk'un 2 milyon 950 bin Euro olan garanti ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirmeye hazır olduğu öğrenildi. Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 33 yaşındaki kaptan maaşında 1 milyon Euro'nun üzerinde fedakarlık yapacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.

Galatasaray'da 276 maça çıkan ve 50 gol atıp 60 asist yapan Selçuk İnan, İgor Tudor dönemi dışında 11'in değişmez ismi olmayı başarmıştı. Galatasaray kaptanı bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla 23 bin 291 dakika ter döktü.

"G.BİRLİĞİ ŞAMPİYONLUK MAÇI GİBİ"

Trabzonspor maçında sahanın en iyilerinden olan Selçuk İnan, 90 dakikanın ardından SABAH'a şu açıklamaları yaptı: "Takımdaki herkes şampiyonluğu çok istiyor. İşte görüyorsunuz çok iyi mücadele ediyoruz. Yetenekli oyunculara sahibiz. Fatih Terim hocamızla çalışmak hepimiz için ayrıcalık. Ligde artık her şey bize bağlı. Bu yüzden rahatız. Kendimize güveniyoruz. Her maç bir final. Deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçına da şampiyonluk maçı olarak bakıyoruz.'

Galatasaray'a bir Japon daha

Galatasaray'a bir Japon daha

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Muslera, Kucka'dan yediği golden sonra bunu yapmış

Muslera, Kucka'dan yediği golden sonra bunu yapmış


 

Sabah

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