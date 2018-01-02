Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

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Bunlardan birisinin Fatih Terim'in hayallerini süsleyen Kaan Ayhan. Beşiktaş'a transfer olması beklenen diğer isim ise sezon başında siyah beyazlı takımın kapısından dönen Kenan Karaman.

Hannover 96'da forma giyen Kenan Karaman ve Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan'ın takımlarıyla olan sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Siyah-beyazlıların 1 Ocak itibariyle istedikleri takımlara imza atabilecek olan Kaan ve Kenan'la ön protokol yaptıkları bildirildi.

Fotomaç'ın haberine göre iki oyuncuyla da 5'er yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

Stoper, ön libero ve sağ bekte görev yapabilen Kaan, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta 18 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Schalke 04 altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt forması da giydi.

Kaan Ayhan 2016 yılından bu yana Bundesliga 2 takımlarından Düsseldorf'ta oynuyor.

Sol kanatta görev yapan Kenan Karaman ise bu sezon Hannover 96 formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Stuttgart Kickers altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2009 yılında Hoffenheim altyapısına transfer oldu ve bu takımda 5 yıl forma giydi.

Kenan Karaman, 2014 yılından bu yana Bundesliga takımlarından Hannover 96'da forma giyiyor.

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