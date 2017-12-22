Fatih Terim imza töreninde transferi açıkladı

Galatasaray’la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim için imza töreni düzenlendi.

İmza töreni öncesi konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Olayı kelimelerle anlatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, Galatasaray'ı zirveye taşımış biri Fatih Terim."

"Benim için Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak tek adam Fatih Terim'di. O yüzden kendisine telefon ettim. Kendisi de 'başkanım emriniz olur' dedi."

"Sayın Terim bana, 'Galatasaray'a 1974'de imza attım. O imza geçerlidir. Para önemli değil. Ne takdir ediyorsanız yazın' dedi."

"UEFA Kupası, 6 şampiyonluk.. Kimseye nasip olmamış başarıları var Fatih Hocamın"

"Her kim olacaksa başkan onun arkasında kilitlenelim. Bunu beceremiyorsak 4 ay arkasında duralım. Ki bunun sevincini de hep beraber yaşarız. Galatasaray'ı istediği amaca ulaştıralım diyorum."

Pazar akşamı ilk defa rahat bir maç izleyeceksiniz, hazır mısınız?

"Çocukluğumdan beri Galatasaray maçı olunca çok heyecanlanıyorum."

"Ali Sami Yen'de bir Avrupa kupası maçı oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Maçı ne dinlemek istiyorum, ne duymak istiyorum. Heyecanlıyım. Dükkanda duruyorum radyo açıyorlar. Sokağa çıkıyorum bağırıyorlar. Arabaya atlayayım Silivri'ye gideyim dedim."

"Silivri'ye git gel yapayım maç biter dedim. Silivri dönüşünde Sami Yen'in önüne geldim. Baktım davul zurna çalıyor, kazanmışız dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Bu heyecan bitmez. Daha heyecanlı çok günler yaşayacağız."

“Galatasaray'da bir yönetim anlayışı vardır. Bu anlayış içerisinde herkesin kendi pozisyonunda rahat çalışma ortamı var. Galatasaray'ın size ihtiyacı var dediğimde Fatih hocam bir saniye bile düşünmedi.”

Dursun Özbek'ten sonra Fatih Terim söz aldı. Terim'in açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Başkanımız çok güzel şekilde izah etti. 1-Ekonomi, 2-Süre konuştuk. Sürenin önce 20 Ocak'a kadar, ardından mayısa kadar bir daha olmak kaydıyla aramızda bir konuşma geçti.”

“Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum.”3

“Telaşlanmamalıyız ancak acele etmeliyiz. Daha yapılacak çok iş var. Daha önce elde ettiğimiz başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız.”

“Galatasaray taraftarıyla birleşince büyük işler yapıyoruz. Yenilerini yapmamız gerektiği aşikar.”

TUDOR'A TEŞEKKÜR

“Bu arada Galatasaray'a hizmet etmiş sevgili meslektaşım Igor Tudor'a da ben teşekkür ediyorum.”

“2 gün sonra Göztepe ile oynayacağız. Muhteşem bir camiadır Göztepe de... Bugün ben de ilk antrenmanıma çıktım Florya'da. Zamanımız var ama bir an evvel kolları sıvamalıyız.”

"Vallahi ben Galatasaray'ın kapısından içeri girdiğimden beri nasıl davranılması gerekiyorsa onu yaptım. Başkan aradığında nasıl görüşmek isterse onu yaparsınız. 'Tabii ki başkanım, nasıl isterseniz' dedim"

TRANSFERE DAİR…

"19-20 kişiyiz. Eksiğim var. Sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Kadromuza birilerini koyacağız. Sol ayaklı bir sol beki mecbur olmadıkça koymadım ama bunu yaşayacağız. Kazanmak adına yapılması ne gerekiyorsa onu yapacağız"

“Buca maçından önce bazı mental yorgunluğu olan oyuncularımızı erken gönderebiliriz. Sayın başkanımla şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. En kısa sürede bir rapor hazırlayacağım.”

“Mevcut oyuncularımızın formunu yukarı çekmek en büyük transferimiz olur. Bu oyuncuların kapasitesi daha yüksek, biliyoruz.”

“Hakan Balta bugün olsaydı; sol bek oynayacaktı ama adı yazılmadığı için Göztepe maçında oynayamayacak. Nigel de Jong'u da idmanlara çağırdım. İkinci yarı başlayana kadar herkesi görmek istiyorum.”

“Galatasaray'ın muhteşem taraftarına sonsuz teşekkür ederim ultrAslan'ın son yaptığı da çok önemliydi. Galatasaray taraftarı mutluysa takım iyi gidiyor demektir. İsminizi ne kadar duyarsanız duyun, kulübedeki her antrenör için empati yapmak lazım.”

"Nerede kalmıştık diye bana sorsanız, ben, "Antrenmanda kalmıştık' derim. Öyle değil mi antrenmanda almamış mıydık haberi?"

"İyi bir kadro olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlere ihtiyaç var. 1-2 kaliteyi işin içine sokmak lazım gibi görünüyor. Zaten scoutlar çalışmış, elimizde bir liste var. Özellikle sol beke takviye yapamazsak açılmadan fazla eksikleri de bilerek bir iki ciddi kaliteyle başka yerlere geleceğini bilen yönetim ve teknik heyet var."

YARDIMCILARI KİM OLACAK?

"Devre arasına başlarken yardımcılarımı açıklarım. Yerli var, yabancı var. Yardımcılarım Antalya'ya gitmeden belli olur. Galatasaray bir tutkudur, yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, aynı yoldan gitmiş olduğumuz birçok arkadaşımız var. O arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum."

"Tweet atma olayı, kızlarımın fikriydi. Bir gün geri dönersen böyle bir şey yapalım, unutma demişlerdi geçen sene. Twitter kullanmam da mecbur oldukça ama bundan sonra ümit ederim ki daha sık kullanırım. Başkana 'Müsaade ederseniz böyle paylaşayım' dedim."

Hocam attığınız tweet tarihe geçti.

"Biz tarihe geçmeyi severiz"

“Beşiktaş maçını herhalde hatırlamanın deklarasyonla ilgisi var herhalde. Nerede kaldığımı fiziksel olarak söyledim zaten. Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerinden birisidir. Ben de bu camiada olmaktan hep gurur duydum. Şimdi kaldığımız yerden devam etme zamanı.”

“Çok çalışmamız lazım. Eski başarıların daha üstüne çıkan bir performans çizeriz umarım. Eski başarıları anmak önemli ama yeni başarıları üstüne koymak bundan daha önemli.”

"BU BİR MEYDAN OKUMA"

"Devre arasında takım çalıştırmaya başlamak bir meydan okuma ama Galatasaray benden görev istediğinde hiçbir zaman kaçmadım, kaçamam da. Kariyerimi riske attım ama kazandığım yerde kaybetmek de beni çok fazla üzmez. Öyle bir kaygım yok."

"Devre arası olur, tek maç olur, sezon başı olur, Galatasaray'ın ne zaman ihtiyacı varsa görevden kaçmam. Zaten git diyorlar gidiyoruz, gel diyorlar geliyoruz. Burası benim özdeşleştiğim bir yer."

"Yarım kalan hayallerim için geldim.''

"4. kez geliyorsam, demek ki hep buradayım. Bayern Münih'e baktığımızda Heynckes, sıkıştığı zaman gelebiliyor. Dünyanın her tarafı istese, camianızın istemesi çok başka oluyor."

"96'da Wenger'le aynı dönem geldik. Onun 21. yılı Arsenal'in başında. Ben de Galatasaray'ın başında 21 yıl kalsam neler olurdu diye düşünmüyor değilim. Tabii benim de hatalarım oldu."

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

“Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluktaki rakiplerimiz. Trabzonspor da Rıza Çalımbay ile bir çıkış yakaladı ama dikkatimi çeken bir şey var. Anadolu takımları da içeride dışarıda farklı bir oyun ortaya koyuyorlar. Şampiyonluk adayları ne kadar fazlaysa, keyif o kadar fazladır. Türkiye Ligi, yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda."

“Şenol Hoca'yı çok tebrik ediyorum. 2 senedir ligde ve Avrupa'da çok güzel işler yapıyorlar.”

İlk geldiğiniz dönemdeki heyecanı taşıyor musunuz?

"Heyecan duymasam 'Bana müsaade' derim. Kendime göre hedeflerim var. Oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak sahada ciddi işler çıkartan bir Galatasaray düşünüyorum"

“Bütün şampiyonluklarda istatistikleri bir önceki sezona göre daha iyi olmalı. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da istikrar olması lazım.”

Florya’yı bıraktığınız gibi buldunuz mu?

“Florya arsa olarak aynı duruyor. Onda bir sıkıntı yok. İşin esprisi bir tarafa ara kamptan dönüşte Florya'yı tanıyamayacaksınız. Biraz hareketlendireceğiz. Biraz değiştireceğiz. Ama herkes elinden geleni yapmış.”

ARDA TURAN SORUSUNA CEVAP

“O sayın başkanla, yönetimin konusu. Ben biraz önce imza attım. Benden önce böyle bir görüşme olduysa bilmiyorum.”

Akşam