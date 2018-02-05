Fatih Terim ilk yenilgisini tattı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 20. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 20. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Lider Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın berabere kaldığı haftada zirveye çıkma şansını yakalayan Galatasaray, Sivas'tan puansız ayrılarak büyük fırsatı tepti. Bu sonucun ardından ligde 2. sıradaki Galatasaray 41 puanda kalırken, 8. sıradaki Demir Grup Sivasspor ise 30 puana yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

Fatih Terim'den 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kadro değişiklikleri ön plana çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Osmanlıspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını Demir Grup Sivasspor önünde sahaya sürdü.

Osmanlıspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Iasmin Latovlevici bu kez yedekler arasında bulunurken, yerlerine Ryan Donk, Bafetimbi Gomis ve Yuto Nagatomo şans buldu.

Yuto Nagatomo ilk maçına 11'de çıktı

Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde İtalyan ekibi Inter'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Japon oyuncu Yuto Nagatomo, ilk maçına 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin sol bekte yaşadığı sıkıntıyı gidermesi beklenen Japon oyuncu, Demir Grup Sivasspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihi oldu. Müsabaka öncesi taraftarların tribüne çağırdığı oyuncu, "üçlü" çektirdi.

Öte yandan, Nagatomo'nun Galatasaray'a transferi sonrası Japon basınının sarı-kırmızılı ekibin oynadığı ilk maça ilgisi oldukça yüksek olduğu görüldü. Bu maç için 20'nin üzerinde Japon gazeteci Sivas'a gelerek Yeni 4 Eylül Stadı'nda yerini aldı.

Japon gazetecilerin oturdukları masaların üzerine Türkiye ve Japonya bayrağı koymaları da dikkati çekti.

Younes Belhanda yine yedek başladı

Sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda, üst üste 3 maçta da yedek soyundu.

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ligdeki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Belhanda, ardından başlangıç kadrolarında yer alamadı.

Ligin 18. haftasındaki Kayserispor maçına yedekler arasında başlayıp, süre alamayan, Osmanlıspor müsabakasına ise yedeklerde bulunup, ikinci yarıda oyuna dahil olan Belhanda, Demir Grup Sivasspor önünde de başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.

Ryan Donk ligde 659 gün sonra 11'de yer aldı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Süper Lig'de 659 gün aradan sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu.

Süper Lig'de son olarak 2015-2016 sezonunun 29. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda bulunan Donk, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan bu müsabakanın ardından yeniden ilk 11'de yer alabilmek için 1 yıl 9 ay 19 gün bekledi.

Antalyaspor maçının ardından 2015-2016 sezonunda ilk 11 göremeyen, 2016-2017 sezonunu ise İspanya ekibi Real Betis'te kiralık geçiren Donk, yeniden Galatasaray'a döndüğü bu sezonun ancak 20. haftasında başlangıç kadrosunda yer alabildi.

Demir Grup Sivasspor'un 4. dalyası

Sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 4. kez "dalya" yapma başarısı gösterdi.

Süper Lig tarihindeki ilk maçını, 2005-2006 sezonu ilk haftasında Malatyaspor'a karşı oynayan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray önünde 400. müsabakasına çıktı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de geride kalan 399 maçında, 147 galibiyet ve 103 beraberlik elde ederken, 149 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Toplam 540 kez gol sevinci yaşayan Sivas temsilcisi, kalesinde 555 gole engel olamadı. Sivasspor, 12 sezonda toplam 544 puanı hanesine yazdırdı.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi futbolseverlerin Zeytin Dalı Harekatı'na desteği sürdü.

Müsabaka öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda bayraklar dağıtılırken kartonlarla, "Ey Şanlı Asker" yazısı tribünde oluşturuldu.

Sivas'ta tribünler doldu

Futbolseverlerin Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasına ilgisi yüksek oldu.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda tribünler dolarken, Galatasaray taraftarları için ayrılan bölümde de yaklaşık 1500 kişi yer aldı.

Galatasaray fırsatı kullanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, liderlik fırsatını kullanamadı.

Karşılaşmanın 16. dakikasıda Ndinga, 57. dakikasında ise penaltıdan Kone'nin golleriyle Demir Grup Sivasspor sonuca giderken, Galatasaray'ın tek golü 79. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.

Zirve yarışındaki rakipleri Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 1'er puanla yetindiği haftada, alacağı bir galibiyetle liderliğe yükselecek olan sarı-kırmızılı ekip, yenilgiyi önleyemedi.

Haftayı 41 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı 2'ye çıktı.

Fatih Terim'le ilk yenilgi

Galatasaray, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesi sonrası 7. resmi maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Terim idaresinde kupada çıkılan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, ligde çıkılan 3 maçı da kazanırken, dördüncü karşılaşmasında ilk yenilgisini Demir Grup Sivasspor önünde aldı.

Deplasmanda yine kayıp

Deplasman maçlarındaki yenilgi serisini Kayserispor galibiyetiyle sonlandıran Galatasaray, bu kez Demir Grup Sivasspor deplasmanından puan çıkaramadı.

Son dönemde özellikle rakip sahada yapılan maçlarda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 deplasman maçının 5'ini kaybetti.

Üst üste yaptığı 4 deplasman maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybetmesinin ardından, Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandıran Galatasaray, Sivas'tan da puansız dönmüş oldu.

Fernando Muslera ve Ziya Erdal cezalı duruma düştü

Galatasaray'da kaleci Muslera, Demir Grup Sivasspor'da ise Ziya Erdal sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 3 sarı kartı bulunan Uruguaylı file bekçisi, bu müsabakanın 76. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı oldu. Muslera, ligin 21. haftasındaki Antalyaspor maçında forma giyme şansını kaçırdı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında sarı kart gören Demir Grup Sivassporlu Ziya Erdal ise cezalı duruma düşen bir diğer oyuncu oldu. Ziya Erdal, takımının 21. haftada Kayserispor'a konuk olacağı maçta oynayamayacak.

Kulübede gerginlik

Müsabakanın 14. dakikasındaki bir pozisyonun ardından Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray yedek kulübeleri arasında gerginlik çıktı.

Ev sahibi ekibin faul kazandığı pozisyon sonrası Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Demir Grup Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında sözlü tartışma yaşandı.

İkilinin tartışması yatıştırılırken, müsabaka hakemi Fırat Aydınus, 4. hakem Özgün Yankaya'yı yanına çağırarak, Hasan Şaş ve Oray Baykay'ı uyarmasını, aksi halde ikisini de tribüne göndereceğini söyledi.

Jason Denayer maçı bitiremedi

Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanan Galatasaraylı oyuncu Jason Denayer, maça devam edemedi.

Maçın 87. dakikasında sakatlık yaşayan ve sol baldırını tutan Denayer, yapılan müdahaleye karşın oyuna dönemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 oyuncu değişikliğini de kullanması nedeniyle Denayer'in yokluğunda maçın son dakikalarını 10 kişi oynamak durumunda kaldı.

Demir Grup Sivassporlu oyunculardan asker selamı

Demir Grup Sivasspor'un 3 yabancı oyuncusunun, atılan 2. gol sonrası asker selamı vermesi dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı ekibin 57. dakikada penaltıdan bulduğu gol sonrası Serhiy Rybalka, Arouna Kone ve Thievy Bifouma, asker selamıyla poz verdi.