Janssen'den yine kötü haber geldi

Janssen'den yine kötü haber geldi

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PSG'den sürpriz transfer

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Sessegnon imzayı attı

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İşte Baroni'nin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı

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Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

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Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

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Fatih Terim ilk transferini yaptı

Galatasaray, Juventus'tan Asamoah'ın transferi için büyük çaba harcamış fakat anlaşma bir türlü sağlanamamıştı. Aslan, sol bek transferini bitirdi.

Fatih Terim ilk transferini yaptı

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in talimatıyla sürpriz bir isim için görüşmeler başladı ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.

Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Watford'un 33 yaşındaki oyuncusu Jose Holebas'la her konuda anlaştı.

Galatasaray'ın oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağlayacağı ifade edildi.

Fatih Terim yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

Fatih Terim yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

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Adeta kendi futbolcusu gibi ilgi gösterdi

Samuel Eto'o transferinde sona yaklaşıldı

Samuel Eto'o transferinde sona yaklaşıldı


 

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Fatih Terim yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

Fatih Terim yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

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Fatih Terim ilk transferini yaptı

Fatih Terim ilk transferini yaptı

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Samuel Etoo transferinde sona yaklaşıldı

Samuel Eto'o transferinde sona yaklaşıldı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray Fatih Terim'in isteği ile Samuel Eto'o için teklif yaptı. Yıldız oyuncu Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor. 36 yaşındaki golcünün bonservisi takas ile halledilecek.
Fatih Terim ilk transferini yaptı

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Dursun Özbek geri dönüyor

Dursun Özbek geri dönüyor

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