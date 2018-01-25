Fatih Terim ilk transferini yaptı
Galatasaray, Juventus'tan Asamoah'ın transferi için büyük çaba harcamış fakat anlaşma bir türlü sağlanamamıştı. Aslan, sol bek transferini bitirdi.
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in talimatıyla sürpriz bir isim için görüşmeler başladı ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.
Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Watford'un 33 yaşındaki oyuncusu Jose Holebas'la her konuda anlaştı.
Galatasaray'ın oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağlayacağı ifade edildi.
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