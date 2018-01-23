Fatih Terim ilk transferini yaptı

Leicester City'in Nijeryalı golcüsü Ahmed Musa'nın peşinde olan Galatasaray, sol bek için ise Yunan Holebas'ı gözüne kestirdi.

Forvet transferi için Leicester City'den Ahmed Musa ile temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, sol bek takviyesi için ise Watford'un Yunan oyuncusu Jose Holebas'la el sıkıştı.

Asamoah ve Filipe Luis için resmi teklif yapan Cimbom'a Juventus ve Atletico Madrid olumsuz yanıt vermişti. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom'un Jose Holebas'la geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

TERİM DE ONAY VERDİ

Dursun Özbek'in Sportif A.Ş.'ye atadığı Serdar Güzelaydın'ın yürüttüğü operasyonda Holebas için kulübü Watford ile sezon sonu satın alma opsiyonlu 600 bin Euro kiralama bedeli karşılığı söz kesildi.

Dursun Özbek başkan seçilseydi Yunan milli sol bek bugün İstanbul'a gelecekti. Bu sezon İngiltere'de 17 maça çıkan Holebas 3 asist yaptı. Tolga Ciğerci ile aynı menajerlik şirketine bağlı 33 yaşındaki sol kanat savunucusu futbol altyapısını Almanya'da aldı. Latovlevici'yi yeterli bulmayan Terim'in Holebas'a onay verdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, dün, "Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet alacağız" diyerek, transfer görüşmelerine onay verdi.

Sabah