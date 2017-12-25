Fatih Terim ilk neşteri vurdu! Yollar ayrılıyor
Galatasaray'da dün gece dev buluşma gerçekleşti ve Fatih Terim, 4. kez Sarı-Kırmızılı takımın başına geçti.
Devre arasında radikal değişiklikler yapması beklenen Terim'in hamleleri ise şimdiden netleşti. İşte tecrübeli teknik adamın ilk neşteri.
Galatasaray Futbol Takımı Medya Koordinatörü Hasan Tankaya, Galatasaray’ın Göztepe’yi Türk Telekom Stadı’nda 3-1 mağlup ettiği maçta her zamanki yerini değiştirdi.
Göztepe maçına kadar karşılaşmaları yedek kulübesinin arkasından izleyen Hasan Tankaya, Fatih Terim’in gelişiyle maçı Doğu Alt tribününde izledi.
Florya'da yeniden yapılanmaya gitme kararı alan Terim'in iletişim direktörü Hasan Tankaya ile yolları ayırması bekleniyor.
Gamaspor'un haberine göre, bundan sonraki süreçte Terim'in medya ilişkilerini Hande Sümertaş sağlayacak.
Galatasaray'da Cenk Ergün de Terim'in gelişiyle birlikte Cenk Ergün ikinci planda kalması muhtemel.
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