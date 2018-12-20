Fatih Terim iki isimden ümidi kesti

Keçiörengücü maçında Selçuk İnan'ın bekleneni verememesi, Ömer Bayram ile Muğdat'ın isteneni yapamaması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Stoperler Maicon ile Ahmet Çalık'tan da ümit kesildi.

Keçiörengücü maçında Galatasaray'ın ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yaratıken, bunun gelecek planlarını da etkileyebileceği ifade edildi. Florya'da ilk masaya yatıracak isim olan Selçuk İnan kafaları karıştırdı. Tecrübeli futbolcunun eski görüntüsünden uzak olması, yeni mukavale yapmak isteyen sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

Cim-Bom'da keyifleri kaçıran diğer bir nokta ise yedeklerden Ömer Bayram ile Muğdat'ın bir türlü istenen düzeye gelememesi. Her iki futbolcu ile ilgili büyük hayal kırıklığı yaşandığı bildirildi. Maicon ve Ahmet Çalık'tan tamamen umut kesilirken, her iki oyuncunun Keçiören maçındaki performansları iyi bulunmadı. Teknik ekibin gençlerin mücadelesinden ise memnun oldukları vurgulandı. Teknik direktör Fatih Terim gençleri zaman zaman sahaya sürerek onları kazanacak.

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