Fatih Terim geldi, Cimbom coştu

Tam 1554 gün sonra Fatih Terim önderliğinde bir maça çıkan Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Igor Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray, 17. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Takımı Fatih Terim'e 4. kez emanet eden Cim Bom, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada İzmir temsilcisini 3-1'lik skorla mağlup etti ve sezonun ilk devresini iyi bir şekilde noktaladı.

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakanın başında Jahovic'in penaltı golüyle geriye düşen Aslan'a 3 puanı getiren golleri Garry Rodrigues, Yasin Öztekin ve Maicon attı.

Bu sonuçla iç sahada üst üste 4. galibiyetini elde eden ve evindeki yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, puanını 35'e yükseltip ligin ilk yarısını 2. sırada tamamladı.

Tamer Tuna komutasındaki Göztepe ise ligde 5 hafta sonra mağlup oldu ve 30 puanda kalarak sezonun ilk devresini 6. sırada noktaladı.

JAHOVIC HATA YAPMADI

Mücadelenin 9. dakikasında Andre Castro, ceza alanında Maicon'un müdahalesiyle yerde kalınca penaltı kararı verildi. Beyaz noktada topun başına geçen Adis Jahovic hata yapmadı: 0-1.

RODRIGUES SKORU EŞİTLEDİ

Orta sahada topu kapan Garry Rodrigues, takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ise yaptığı verkaç sonrası ceza alanına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu, kaleci Beto'nun yanından topu ağlara gönderdi ve 19. dakikada skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Rodrigues'in harika pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gomis'in vuruşunu Beto kurtardı. Dönen topla ceza sahası dışında buluşan Fernando'nun şutu ise savunmadan geri geldi.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da golü atan Garry Rodrigues talihsiz bir şekilde sakatlandı. Maça devam edemeyen Sarı-Kırmızılı futbolcunun yerine 41. dakikada Yasin Öztekin oyuna dahil oldu.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

YASİN'DEN MÜTHİŞ KAFA!

Galatasaray, 53. dakikada Yasin Öztekin'in harika golüyle 2-1 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Feghouli'nin ortasına çok iyi yükselen Sarı-Kırmızılı futbolcu güzel bir gole imza attı.

PENALTI İTİRAZI

Müsabakanın 59. dakikasında Yasin Öztekin çalımlarla ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasında Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesiyle yerde kalan Yasin penaltı bekledi ama devam kararı geldi.

KORAY'A KULÜBEDE KART!

Bu pozisyon sonrası sert bir şekilde itiraz eden yedek kulübesindeki Galatasaraylı futbolcu Koray Günter sarı kart gördü.

MAICON'DAN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

Dakika 70'te kaleyi karşıdan gören pozisyonda serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına Maicon geçti. Brezilyalı futbolcu muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve harika bir gole imza attı: 3-1.

Fatih Terim'li Cim Bom karşılaşmayı 3-1'lik skorla galip tamamlayıp 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.

TAKIM KADROLARI

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Latovlevici.

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic.

YEDEKLER: Günay, Emre Can, Muhammed Enes, Ömer, Leo, Doğanay, Scarione, Axel, Tayfur, Ghilas.