Fatih Terim Galatasarayda!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu! Terim, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweet'le duyurdu... Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörü efsane isim Fatih Terim oldu. Terim, Galatasaray'la anlaşmaya vardığını bizzat kendisi duyurdu. Deneyimli hoca, kişisel Twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ın hesabını etiketleyerek, "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandı...

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”