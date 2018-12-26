Fatih Terim forvet transferi için tarih verdi
Fatih hoca yönetime tarih verdi, golcü transferinin 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına yetiştirilmesini istedi. Terim’in planı, 12 Ocak’ta Leipzig ile yapılacak hazırlık maçında, yeni golcüyü ilk 11’de oynatmak.
Süper Lig’de ilk yarının bitmesiyle, Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. 2. başkan Abdurrahim Albayrak, devreye 6 puan geride girmeleri halinde, Ocak ayında yapılacak takviyelerle, Galatasaray’ın yeniden şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacağını iddia etmişti. Teknik patron Fatih Terim’in de, Sivasspor galibiyeti sonrası yönetimle görüştüğü ve özellikle golcü transferi için tarih verdiği öğrenildi.
Lige hazırlamak istiyor
Tecrübeli hoca, 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampında yeni golcüsünü yanında görmek istiyor. Terim’in planı, 12 Ocak’ta Almanya’da Leipzig ile yapılacak özel maçta, yeni golcüyü ilk 11’de oynatarak lige hazırlamak. Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçını, 20 Ocak haftasında Türk Telekom Stadı’nda Ankaragücü ile oynayacak.
İlk yorumu siz yapın!