Fatih Terim Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: "Keşke bizde olsa"

Fenerbahçe'de genelde yedek kulübesinde oturan Valbuena için Fatih Terim'in 'Keşke bizde olsa' dediği iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan yıldız futbolcunun hayranı olduğu ortaya çıktı. Sezon başında büyük umutlarla Lyon'dan transfer olan Mathieu Valbuena Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline geldi. Bir türlü teknik direktör Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Fransız futbolcunun takımdan ayrılması bile gündemde. Fakat Kocaman'ın adeta yüzüne bile bakmadığı Valbuena'nın çok önemli bir hayranının olduğu da ortaya çıktı!

ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yardımcılarıyla yaptığı toplantıda konunun Valbuena'ya geldiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının da Fransız oyuncuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı belirlendi.

SAVUNMA ZAAFLARI VAR AMA...

Terim'in, "Hücum bölgesinde çok hareketli ve her an tabelayı değiştirebilecek bir isim. Çabukluğu büyük bir silah. Savunma zaafları var ama takım içinde bu durum tolere edilebilir. Valbuena'nın bizde olmasını isterdim" diye konuştuğu ifade edildi.

AYKUT KOCAMAN'IN TAM TERSİ

Kocaman'ın aksine kariyleri boyunca bireysel yetenekleri olan futbolculara büyük ilgi duyan Terim, şu anda da Belhanda, Rodrigues ve Feghouli gibi hücum silahlarını bir arada oynatıyor.

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