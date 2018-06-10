Fatih Terim eski öğrencisini geri getiriyor

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Başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok Avrupa takımıyla anılan Garry Rodrigues’in iyi bir rakama satılması durumunda bu boşluğun Bruma’yla doldurulması planlanıyor.

Yönetimle transfer görüşmeleri sırasında bu konuyu açan Fatih Terim’in, “Rodrigues’e mali açıdan tatmin edici, reddedilmeyecek bir öneri gelirse değerlendirelim. Yerine Bruma’yı kiralamaya çalışalım” dediği öğrenildi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR!

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun başında Leipzig’e 13 milyon Euro’ya sattığı Bruma, Alman ekibinde istenileni veremeyince, kiralık listesine kondu. İstanbul’daki hayatını çok özleyen ve Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı arzulayan 24 yaşındaki oyuncunun da eski takımına dönmek istediği bildirildi.

3. döneminde Fatih Terim’in özel isteğiyle 13 milyon Euro ödenerek Sporting Lizbon’dan transfer edilen Bruma, ayrıldığı için İmparator’la yalnızca 3 hafta çalışma imkanı bulmuştu. Kendisine çok güvendiği Portekizli yeteneği istediği gibi değerlendiremeden Sarı-Kırmızılı kulüple yolları ayrılan tecrübeli hocanın, şimdi Bruma’nın dönüşüne oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

41 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST!

Büyük umutlarla gittiği Leipzig’de başta 11’e girmeye başlayan Bruma, daha sonra yedeğe düştü. Yeniden form yakalayınca sezonun orta bölümünde tekrar 11’e dönen genç yetenek, son haftalarda ise kızağa çekildi. Sezon boyunca Bundesliga’da oynadığı 29 maçta 4 gol ve 2 asist yapan Bruma, Şampiyonlar Ligi’nde ise hiç skora destek veremedi. Diğer kulvarlarla birlikte genç oyuncu, Alman ekibine toplamda 41 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFERİ SONRASI TERİM'E ÖVGÜLER DÜZMÜŞTÜ

Galatasaray'a transfer olduktan sonra kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Bruma, Fatih Terim'in Avrupa çapında tanınan çok önemli bir teknik direktör olduğunu belirtmişti. Portkeizli yıldız, "Böyle bir isimden, ilk görüşmemizde kendimle ve planlarıyla ilgili çok güzel şeyler duydum. Böyle şeyleri hocamızın ağzından duymam çok önemli. Bu da beni mutlu etti ve bana güven kazandırdı" ifadelerini kullanmıştı.

REKORLA VEDA ETMİŞTİ!

Galatasaray'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı kulübe bonservis rekoruyla veda etmişti.

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