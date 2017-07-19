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Fatih Terim: "Edepsiz teklife icabet ettim, gerekeni yaptım"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim: Edepsiz teklife icabet ettim, gerekeni yaptım

Toplantıda konuşan Terim, "Çok şey yazılıp çiziliyor. Bir defa 15 ve 16 Temmuz hepimiz için çok önemli iki gündü. Şehitlerimize, gazilerimize olan saygım sevgim ve ülkeme olan saygım sevgim böyle bir günde onların örneğine geçmek, bir şey açıklama hakkım olmadığını düşündüm. Sonra baktım bu ucuzluk ve iftiralar arasında susmamın yanlış anlaşılacağı ve kamuoyunu doğru bilgilendirme mecburiyetinde hissettim kendimi. Ben konuşmayınca gerçekleri bükmeye başladılar. Benim değerlerimi iyi biliyorsunuz. Ülkem önemli bir değerdir, bayrağım, ay-yıldız, vatanım önemli bir değerdir, vazgeçilmezimdir. Galatasaray önemli bir değerdir. Ve ailem vazgeçilmezimdir. Bunların birine laf söyletmeyeceğimi iyi bilirsiniz. Söylendiğinde de dayanamayacağımı da arşivlerinizi açın bir bakın. Ben bu olayı bir babanın ailesine sahip çıkması olayı olarak görüyorum. Ahmet'in ablasına yapılan bir taciz var tehdit var. Bir kadına. Ve benim bunlardan haberim yok kendi kendilerine çocuklar halletmeye çalışıyorlar. Bir kaç aydır devam ediyormuş. Akşam yemeğine oturacağız ve ben yerimi aldım. Böyle bir konu geçince ben tanıyorum ararım dedim. Tanıdığımı sandığım bu zatı aradım ve kendisine bu olayı sordum. Sonuç itibariyle edepsiz bir teklif aldım ve gittim. Gereğini yaptım konu bitince de oradan ayrıldım. Bütün mevzu budur. Hepimizin başına gelebilecek şeyler bunlar. Bir iki yıl önce babasını kaybetmiş ve babası ölürken bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Damadımın ablasından bahsediyoruz. Siz olsaydınız ne yapardınız? Edepsiz teklife icabet ettik. Yaşananların federasyonla bir ilgisi yok. Umuma açık bir yerde yüzlerce kişinin olduğu bir mekanda o yazanlar o görenlerin hepsini bulabilir ve tüm çıplaklığıyla her şeyi öğrenebilir. Ama sözü sazı makbul olmayan birine inanmayı daha gerçekçi daha hoşuna gider bulanlar, sürpriz oldu ama ben alışkınım zaten buna. Karşınızda ben bir aile babasıyım şu anda. Klasik bir durum vardır böyle anlarda, bir daha olsa bir daha yaparım. O tek başına kadıncağıza aileme de kimse bunu yapamaz. Yalnız bir kadını kimse taciz edemez. Ben bu olayı kampta yapmadım, maçta yapmadım, sahada veya ofisimde yapmadım. Dolayısıyla burada yapmayı uygun gördüm toplantıyı. Bu da federasyona, başkana ve yönetim kuruluna olan saygımdandır" açıklamasını yaptı.

Olayla ilgili çok fazla yalan söylendiğini belirten Terim, "Yaşadığımız ülkede bir yeri basmanın ne demek olduğunu bilmeyen yoktur. Ben telefonu kapatmam, pantolonumu giymem araya binmem ve sadece iki evladım benimle gelmek istedi. Korumalarım deniyor hayatım boyunca bende gördünüz mü? Bu ailenin reisi yeri bilmeden bu mekanları bilmeden, nerede olduğunu kaç kişi olduğunu bilmeden bu mekana gitti. Gider gidecektir de. Neyin basması sorunu çözmeye gittim. Sorunu çözdüm bittiğini anladım işin bitti geldim. Acun'un evine gitmişim bir arayamaz mısınız Acun'u? Burnum kırılmış. Ben bu olaydan şikayetçi olmadım. Ertesi günkü olaydan 6-7 dava açtım. Mikrofonu görünce herkeste değişik tezahürler görüyorum. Görüntüleri gördünüz zannediyorum. Orada bir kadın var ve siz böyle saldırıyorsunuz. Erkeklerle halledilmesi gereken mevzular ne zamandan beri kadınlarla hallediliyor. Biz olayın aslını astarını öğrenelim diye gittik. Çitten atladı diyorlar. Hangi çitten zaten mekanı bilmiyorum. Basındaki bazı köşe yazarlarına ve bunu yazanlara söylüyorum. Doğruyu bulmak ve soru sormak o kadar basit ki yüzlerce insan vardı. Bu durumdan hiç memnun değilim. Adımın böyle biriyle anılmasından memnun değilim. Ama hayat bazen insanı bunlarla karşılaştırıyor. Ailem için hiç bir zaman başka bir şey düşünmedim. Ancak provokasyonlara karşı daha dikkatli yaklaşmam gerektiğini de tecrübe ettim" dedi.

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