Fatih Terim bizzat istedi: "Onu bize verin"

Sezon sonunda Asamoah’ı renklerine bağlayacak İtalyan ekibiyle görüşen İmparator, “Nagatomo’yu sezon sonunda bonservisiyle bize verin” diyerek ilk teması sağladı.

KARABÜK maçından sonra İtalya’ya giden G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in burada boş durmadığı ortaya çıktı. Uzun süredir Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde bulunan Juventus’un sol beki Asamoah, sezon sonu için Inter’le anlaşmaya varmıştı. Terim, Inter yöneticileriyle buluşarak şu anda kiralık olarak G.Saray’da bulunan Nagatomo’nun sezon sonu için bonservisini istedi. İmparator, “Asamoah sonrasında zaten ona ihtiyacınız kalmadı. Bize verin” dedi.

1-2 MİLYON EURO CİVARINDA

Inter’le mukavelesi 2019 yılında tamamlanacak Japon futbolcu konusunda İtalyanlar bedelsiz gönderilmesine sıcak bakmadı. Ancak tarafların 1-2 milyon euro civarında bir rakam üzerinde büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Inter, Nagatomo’yu bu yaz satmazsa, 31 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon sonunda boşa çıkacak. Japon futbolcu da G.Saray’da kalmak istiyor. Nagatomo’nun Sarı-Kırmızılı ekiple yaptığı mukavelede satın alma opsiyonu yoktu. Ancak Terim işi şimdiden bitirdi.