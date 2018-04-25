Fatih Terim Beşiktaşı böyle kilitleyecek

Beşiktaş'ın ligdeki 15 golünü kafa vuruşuyla atması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önlem almasına neden olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakibinin en büyük gücünü görerek işe başladı, "kafa" gollerine çare bulmak için kafa yormaya başladı.

Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk için büyük önem taşıyan 90 dakikadan zaferle ayrılmak isteyen Terim, kendilerinin en zayıf, rakiplerinin ise en güçlü olduğu noktanın hava topları olduğunu belirleyerek işe soyuldu. Galatasaray'ın yan top zaafına karşılık, Beşiktaş'ın bu sezon ligde 15 golü kafa ile atmasının ve bu konuda ligin en iyisi olmasının kendileri için sorun yaratabileceğini düşünen Terim, ilk olarak bunu engelleyecek bir formül üzerinde çalışıyor.

Terim'e göre, Talisca, hava toplarında eşleşilmesi en zor görünen isim... Brezilyalı futbolcunun geriden gelip kafa vurmasının savunma için handikap olduğu, bu nedenle Donk ve Fernando'nun bu konuda son derece uyanık olması gerektiği vurgulandı. Fatih Hoca, Atiba ve Tosic gibi isimlerin de geriden gelip hava toplarında tehlike yaratacağını düşünerek, öğrencilerini de buna göre hazırlayacak.

Diğer taraftan Quaresma'nın etkili ortalarının önlenmesi için de Nagatomo'ya büyük iş düşecek. Terim, Japon futbolcuya, ilk işinin Portekizli futbolcuyu etkisiz bırakması gerektiğini söyleyecek.

Denayer'in hava hakimiyetinin istenen düzeyde olmaması büyük bir handikap gibi görünürken, Fatih Terim bu açığı Maicon, Donk ve Fernando gibi isimlerle kapatmaya çalışacak.

Muslera'dan son dönemde olduğu gibi yine yan toplarda çıkması istenecek.

Milliyet