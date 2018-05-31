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Fatih Terim, Arsene Wengere o gece 3 yıldızı sordu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Arsenal’deki 22 yıllık kariyerine son veren Arsene Wenger ile Bodrum’da buluştu. Dünya Kupası öncesi Türkiye’de tatil yapan 68 yaşındaki çalıştırıcı, Bodrum’da Fatih Terim’le akşam yemeğinde bir araya gelip sohbet etti. Terim bu buluşmayı sosyal medya hesabından, “Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kıymetli dostluklardır” notuyla paylaştı.

64 yaşındaki Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında, kendisinin tıpkı Wenger gibi 22 sene Galatasaray'da kalması halinde en az 16-17 şampiyonluk alabileceğini iddia etmişti.

İşte Terim'in Wenger'e sorduğu o 3 yıldızın son durumu:

Wilshere

26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran son bitiyor. Wenger'in Arsenal kariyeri boyunca üzerinde en hassasiyetle durduğu ve patlama yapmasını beklediği isimdi. Hiçbir zaman Wenger'in arzu ettiği potansiyele ulaşmasa da, Şampiyonlar Ligi macerasında Galatasaray için müthiş bir alternatif olabilir.

Welbeck

27 yaşındaki forvetin piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Galatasaray açısında satın alma opsiyonu opsiyonu pek olası görünmüyor. Wenger'e göre yıldız futbolcunun kirlanması mümkün. Ancak Welbeck'in Arsenal'den ayrılması halinde Premier Lig'deki birçok kulüpten teklif alacağı tahmin ediliyor.

Joel Campbell

Fatih hocanın en beğendiği kanat oyuncularından. Sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçirdi. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun çok ciddi bir sakatlık problemi var.

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