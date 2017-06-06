Fatih Terim Arda Turan ile ilgili ilk kez konuştu!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Terim, şunları söyledi:

"Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Böyle olmasını kimse istemezdi. Biz de istemezdik. Arda bizim evladımız. Yaşananlar gerçekten çok üzücü. Olay yaşandığı sırada uçağın en önündeydim. Oradan tam anlayamadım ne olduğunu. Hosteslerle basın mensupları arasında mı yoksa basın mensupları ile oyuncular arasında mı bir gerginlik yaşandığını anlayamadım. Yardımcılarım aktardı yaşananları. Olay sakinleşsin, otele gidelim ertesi gün olayla ilgili değerlendirme yaparız dedik. Ertesi gün de gün boyu toplantılar yaparak böyle bir karar aldık."