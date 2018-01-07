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Fatih Terim 2 futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Galatasaray resmi sitesinden Antalya'da yapılacak kamp kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılı ekipte Tarık Çamdal ve Emrah Başsan kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

Sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere bu akşam saat 19.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Antalya’ya hareket edecek olan takımımızın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya’da kafileye dâhil olacağı takımımızda Fernando Reges, teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak.

Galatasaray, Antalya’daki ilk idmanını yarın saat 10.30’da kamp hazırlıklarını gerçekleştireceği Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde ilk 25 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

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