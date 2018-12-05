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Fabregas'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Cesc Fabregas'a devre arası transfer dönemi için talip çıktı.

Fabregasın talipleri artıyor

La Liga'ya bu sezon beklenen başlangıcı yapamayan ve 14 maçta aldığı 3 galibiyetle 14. sırada yer alan Valencia, Cesc Fabregas'ı istiyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Milan ve Atletico Madrid'in de istediği 31 yaşındaki oyuncu için Valencia ocak ayında Chelsea'ye teklif yapacak.

Haberlerde bir bonservis bedeli bilgisi verilmezken, Fabregas'ın da Chelsea'de forma giyememesinden ötürü mutsuz olduğu ve ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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