Ezeli rakipler Cesc Fabregasın peşinde

Fabregas için Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de devreye girdi. Comolli yıldız ismin menajerini aradı. 31 yaşındaki İspanyol yıldıza imza parası da teklif eden Fenerbahçe şimdiden bir adım öne geçti.

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cesc Fabregas için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli devreye girdi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fabregas'ın aynı zamanda avukat olan menajeri Darren Dein ile yakın arkadaş olan Comolli'nin Fabregas için bir görüşme yaptığı ve yıldız isme cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını söylediği öğrenildi.

İMZA PARASI DA TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin cazip bir imza parası teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan gelen habere göre F.Bahçe bu transferde bir adım önde bulunuyor.

MEVKİSİNİN EN İYİLERİNDEN

Merkez orta sahada görev yapan ve mevkisinin en iyilerinden olan Fabregas 2014'te Barcelona'dan Chelsea'ye 33 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Fabregas 110 kez de İspanya Milli Takım forması giydi.

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