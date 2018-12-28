Ezeli rakip, Serdar Azizle temasa geçti

Galatasaray'da transfer listesine koyulan Serdar Aziz için temasa geçen ilk takım Beşiktaş oldu.

Galatasaray'da beklenmedik şekilde bir krize neden olan ve "ayrılık" kararı alınan Serdar Aziz ile ilgili ilk temas Beşiktaş'tan geldi.

Siyah-beyazlılar, Serdar Aziz için yaptığı girişiminde, takımdan göndermek istediği bazı oyuncuları takasta kullanabileceklerini belirtti ve Galatasaray'dan gelecek cevabı beklemeye başladı.

Serdar Aziz'in Menajeri Haluk Canatar, tecrübeli stoperin tatilinden Türkiye'ye geri dönmesini bekleyecek ve gitmek isteyeceği takım hakkındaki görüşlerini de öğrenecek.

ARABİSTAN SEÇENEĞİNİ İSTEMEDİ

Öte yandan Serdar Aziz, menajeriyle yaptığı ilk görüşmede Arabistan yarımadasından gelecek teklifleri istemediğini belirtirken, üst seviyede futbol oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kaydetti.

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