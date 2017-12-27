Ezeli rakibe Sow sürprizi

Menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş'a önerdi! Golcü futbolcunun bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

Cenk Tosun’un, Everton’a transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da milli oyuncunun yerine alternatif isimler düşünüyor.

Ibrahimovic için Manchester United’a teklifini ileten Kartal, Demba Ba transferini de her bitirebilir. Bu oyuncuların yanı sıra menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş’a önerdi. Dubai’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow için yönetimin bir karar vermediği, bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

Haberturk