Eyvah! Yine aynı senaryo

Birçok oyuncusunun milli takımlardan bitkin dönmesiyle uzun süren gidiş-gelişlerin ardından yaşanan yorgunlukların bir benzeri de Konya karşılaşması öncesinde görülecek. Sarı-kırmızılılar sorun yaşamamak için şimdiden dua ediyor.

Galatasaray, milli maçlar sonrasındaki dertlerin benzerlerini yaşamamak için dua ediyor ancak bunun yanlış planlamadan kaynaklandığı ifade ediyor. Bundan önceki son milli aradan sonra Bursaspor ile cuma günü oynayan Cim-Bom hem berabere kalarak iki puan kaybetmiş, hem de Feghouli, Serdar Aziz ve Fernando'nun sakatlanmasıyla üç şok birden yaşamıştı. Bunlardan Serdar ile Feghouli milli takımda yer almışlardı. Ayrıca uzun seyahatlerin ardından takıma katılan isimler de yorgun düşmelerine rağmen takımda yerlerini almıştı. Şimdi de Cim-Bom, bu milli aranın sonrasında, yine cuma günü Atiker Konyaspor ile oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları nedeniyle lig karşılaşmalarını cuma oynamak isteyen ve bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılanan sarı-kırmızılılarda bu planlama sorgulanmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçının 28 Kasım Çarşamba olmasına rağmen lig maçını 5 gün önce oynayacak olan Cim-Bom'da yine benzer sıkıntı yaşanıyor. Sakatlar ve cezalar yüzünden sınırlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan sarı-kırmızılılarda buna ek olarak milli takımlardan dönen futbolcuların yorgunluktan ve tek idmanla maça çıkacak isimlerin bulunması büyük handikap olduğu belirtildi.

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