Eyvah! Taliscaya astronomik teklif

Beşiktaş’a geldiği günden beri oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca ile Fransız Monaco’dan sonra İngiltere’nin Wolverhampton Wanderers kulübünün de ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi.

Championship’te 6 puan farkla lider olan ve önümüzdeki sezon Premier Lig’e dönmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton’ın hedefine ulaşması halinde Brezilyalı oyuncu için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’in birçok oyuncusunu kadrosunda bulunduran İngiliz ekibinin yönetimi, şampiyon olunması durumunda, Portekizli menajer ile işbirliğini yeni sezonda da devam ettirecek. Premier Lig’e çıkması halinde transfere önemli bir bütçe ayırarak bu ligde kalıcı olmak isteyen İngiliz kulübü, Beşiktaş’ın Talisca ile ilgili son kararını bekleyecek.

Siyah-beyazlıların 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu 31 mayıs tarihine kadar kullanmaması halinde Wolverhampton’ın, Talisca için 30 milyon euroya yakın bir bonservisi gözden çıkaracağı bildirildi. Talisca dışında başka yıldız isimleri de yeni sezon için takıma katmak isteyen İngiliz kulübünün, bu konuda Jorge Mendes ile her konuda el sıkıştığı aktarıldı.

Sezon bitmeden Talisca için Benfica Yönetimi ile masaya oturacak olan Beşiktaş ise ilk olarak 21 milyon euroluk teklifi aşağıya çekmeye çalışacak.

Bunun yanı sıra Premier Lig’den teklif gelmesi halinde İngiltere’ye gitmeye sıcak bakması beklenen Talisca’nın takımda kalmaya ikna edilmesi için de çaba harcanacak.

Milliyet