Eyvah! Serdar Azize talip var

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan Serdar Aziz için İtalyanların yoklama yaptığı ortaya çıktı.

Daha önce Galatasaray'da görev yapan Manchini'nin avukatı olan ve menajerlik de yapan Paulo Bornardo'nun Serdar Aziz için girişimde bulunduğu belirtildi.

Inter kulübüne de yakınlığı ile bilinen Bornardo'nun futbolcunun menajeri Haluk Canatar'ı arayarak futbolcunun İtalya’yı düşünüp düşünmeyeceğini sorduğu ve teklif olduğunu ilettiği belirtildi.

Haluk Canatar ise, "Böyle bir şey oldu aradılar, sordular ama ortada resmi net bir şey yok" açıklamasını yaptı.

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