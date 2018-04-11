Eyvah! Şenol Güneşe inanılmaz teklif

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye’de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Güney Kore’de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu.

Yıllık 8 milyon euro + sınırsız transfer yetkisi

Katar Yıldızlar Ligi’nde 2. sırada bulunan ve Xavi'nin kaptanlığını yaptığı Al Sadd kulübü yetkilileri, Şenol Güneş’e yıllık 8 milyon Euro ücret ve sınırsız transfer yetkisi verdi. Başarılı hocayı çok isteyen Al Sadd’lı yetkililer, menajerler aracıyla tekliflerini ilettiler. Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şenol Güneş ise, Beşiktaş’ta yapmak istediği işler olduğunu dile getirerek teklifi reddetti. Siyah-beyazlı takımla başarılı bir performans çizen Güneş, sözleşmesini tamamlamak istediğini ifade etti.

Al Gharafa da ilgileniyor!

Güneş’e tek teklif Al Sadd takımından değil. Katar Yıldızlar Ligi’nin 4. sırasında bulunan Al Gharafa kulübü de başarılı hoca ile ilgileniyor.

Bülent Uygun'un yerine...

Teknik direktörülüğünü Bülent Uygun’un yaptığı Al Grafaha yöneticileri, sıralamada puan olarak geri kaldıkları için Uygun’un perofrmasından memnun olmadıkları ve 2 ay sonra yolları ayırmayı düşündükleri ifade edildi.

Onları da reddetti

Güneş, teklif getiren Al Ghafara'ya, Al Sadd’da olduğu gibi red cevabı aldı.

Yenişafak