Eyvah! Şenol Güneşe inanılmaz teklif

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Eyvah! Şenol Güneş'e inanılmaz teklif

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye’de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Güney Kore’de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu.

Eyvah! Şenol Güneşe inanılmaz teklif

Yıllık 8 milyon euro + sınırsız transfer yetkisi

Katar Yıldızlar Ligi’nde 2. sırada bulunan ve Xavi'nin kaptanlığını yaptığı Al Sadd kulübü yetkilileri, Şenol Güneş’e yıllık 8 milyon Euro ücret ve sınırsız transfer yetkisi verdi. Başarılı hocayı çok isteyen Al Sadd’lı yetkililer, menajerler aracıyla tekliflerini ilettiler. Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şenol Güneş ise, Beşiktaş’ta yapmak istediği işler olduğunu dile getirerek teklifi reddetti. Siyah-beyazlı takımla başarılı bir performans çizen Güneş, sözleşmesini tamamlamak istediğini ifade etti.

Al Gharafa da ilgileniyor!

Güneş’e tek teklif Al Sadd takımından değil. Katar Yıldızlar Ligi’nin 4. sırasında bulunan Al Gharafa kulübü de başarılı hoca ile ilgileniyor.

Bülent Uygun'un yerine...

Teknik direktörülüğünü Bülent Uygun’un yaptığı Al Grafaha yöneticileri, sıralamada puan olarak geri kaldıkları için Uygun’un perofrmasından memnun olmadıkları ve 2 ay sonra yolları ayırmayı düşündükleri ifade edildi.

Onları da reddetti

Güneş, teklif getiren Al Ghafara'ya, Al Sadd’da olduğu gibi red cevabı aldı.

4 yıllık imzalar atıldı! Açıklama bekleniyor

4 yıllık imzalar atıldı! Açıklama bekleniyor

Mandzukic Süper Lig devine

Mandzukic Süper Lig devine

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Mandzukic'le ilgili olay iddia


 

Yenişafak

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Eyvah! Şenol Güneşe inanılmaz teklif

Eyvah! Şenol Güneş'e inanılmaz teklif

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye’de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Güney Kore’de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu.
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Mandzukic Süper Lig devine

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