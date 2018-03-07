Eyvah! Premier Lig ekipleri onun için geliyor

Cenk Tosun'u ara transfer döneminde Everton'a 23 milyon avroya satan Beşiktaş bir başka yıldızını daha İngiltere'ye gönderebilir.

Premier Lig'de bu sezon başarısız bir grafik çizen Newcastle United'm, gelecek sezon güçlü bir takım oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladığı ve listesinde Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan'ın da olduğu öğrenildi.

2014-15 sezonunda Hamburg'dan 2,5 milyon avroya transfer edüen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi 2022 yılma kadar uzatılan 27 yaşındaki oyuncuya daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leverkusen takımları da talip olmuştu.

Mitrovic'e Lazio talip

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın. Club Brugge'a kiraladığı Matej Mitrovic'i Lazio istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde İtalyan devinin sezon sonunda Hırvat stoperi kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi. Mitrovic geçen sezon Beşiktaş'a 4,2 milyon avroya transfer olmuştu.

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