Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.

Eyvah! Premier Lig ekipleri onun için geliyor

Cenk Tosun'u ara transfer döneminde Everton'a 23 milyon avroya satan Beşiktaş bir başka yıldızını daha İngiltere'ye gönderebilir.

Eyvah! Premier Lig ekipleri onun için geliyor

Premier Lig'de bu sezon başarısız bir grafik çizen Newcastle United'm, gelecek sezon güçlü bir takım oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladığı ve listesinde Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan'ın da olduğu öğrenildi.

2014-15 sezonunda Hamburg'dan 2,5 milyon avroya transfer edüen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi 2022 yılma kadar uzatılan 27 yaşındaki oyuncuya daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leverkusen  takımları da talip olmuştu.

Mitrovic'e Lazio talip

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın. Club Brugge'a kiraladığı Matej Mitrovic'i Lazio istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde İtalyan devinin sezon sonunda Hırvat stoperi kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi. Mitrovic geçen sezon Beşiktaş'a 4,2 milyon avroya transfer olmuştu.

Alvaro Negredo'dan mesaj var

Alvaro Negredo'dan mesaj var

Cenk Tosun'a kötü haber

Cenk Tosun'a kötü haber

Beşiktaş'a Pepe müjdesi

Beşiktaş'a Pepe müjdesi


 

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Alvaro Negredodan mesaj var

Alvaro Negredo'dan mesaj var

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Eyvah! Premier Lig ekipleri onun için geliyor

Eyvah! Premier Lig ekipleri onun için geliyor

Cenk Tosun'u ara transfer döneminde Everton'a 23 milyon avroya satan Beşiktaş bir başka yıldızını daha İngiltere'ye gönderebilir.
Cenk Tosuna kötü haber

Cenk Tosun'a kötü haber

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.
Beşiktaşa Pepe müjdesi

Beşiktaş'a Pepe müjdesi

Beşiktaş'ın, F.Bahçe ile oynadığı kupa derbisinde Soldado'nun darbesiyle sakatlandığı açıklanan Portekizli stoperin, 10 Mart'ta Gençlerbirliği ile yapılacak karşılaşmada bile özel kramponla oynama ihtimali bulunuyor.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Beşiktaşta Pepe depremi

Beşiktaş'ta Pepe depremi

Beşiktaşlı Pepe, sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.
Şenol Güneşe Trabzonda protesto!

Şenol Güneş'e Trabzon'da protesto!

Trabzon’a gelen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’e havalimanında bazı taraftarlar "Trabzon’u sattın" derken, Güneş duruma tepki gösterdi. Güneş, grup için, "Ya Fenerbahçe ya biri getirdi onları" dedi.
Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar

"Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar"

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"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

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Pepe oynayacak mı?

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Mustafa Pektemek'e talip var

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