Eyvah! Gomise talip var

Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Galatasaray'ın başarılı golcüsü Bafetimbi Gomis için resmen devreye girdiler.

27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.

Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.

Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.

Çin’de transfer dönemi 18 Haziran’da başlayıp, 13 Temmuz’da bitiyor.

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