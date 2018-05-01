Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak

Eyvah! Gomis'e talip var

Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Galatasaray'ın başarılı golcüsü Bafetimbi Gomis için resmen devreye girdiler.

Eyvah! Gomise talip var

27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.

Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.

Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.

Çin’de transfer dönemi 18 Haziran’da başlayıp, 13 Temmuz’da bitiyor.

Galatasaray'a piyango gibi teklif

Galatasaray'a piyango gibi teklif

Herkes Fatih Terim'in yeni transferlerini konuşuyor

Herkes Fatih Terim'in yeni transferlerini konuşuyor

Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim


 

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Galatasaraya piyango gibi teklif

Galatasaray'a piyango gibi teklif

Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel'in Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren'i istediği belirtiliyor.
Eyvah! Gomise talip var

Eyvah! Gomis'e talip var

Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Galatasaray'ın başarılı golcüsü Bafetimbi Gomis için resmen devreye girdiler.
Herkes Fatih Terimin yeni transferlerini konuşuyor

Herkes Fatih Terim'in yeni transferlerini konuşuyor

Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan zirvede yer alan Galatasaray'da herkes Fatih Terim'in transferlerini konuşuyor.
Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

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Ahmet Çakardan Galatasaray için olay yorum

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından en ilginç yorumlardan biri yine Ahmet Çakar'dan geldi.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Bafetimbi Gomis arka arkaya 2. penaltısını kaçırdı

Bafetimbi Gomis arka arkaya 2. penaltısını kaçırdı

Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, penaltılarda tutuldu.
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
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