Eyvah! Giulianoya teklif var

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından, gelecek sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hiç beklemediği bir gelişme yaşandı.

F.Bahçe yönetimi güçlü bir takım oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ederken, diğer taraftan da Sarı-Lacivertli ekibin yıldızlarına da talipler var.

Kanarya'nın geçen sezon en iyileri arasında yer alan Giuliano yuvadan uçabilir.

Geçen sezon Play-out maçlarıyla Bundesliga'da küme düşmekten kurtulan Wolfsburg, yeni dönemde korkulu rüya görmemek için Brezilyalı yıldızı transfer etmek istiyor.

Almanya'yı istiyor

Fenerbahçe'ye Zenit'ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirten Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti.

Wolfsburg'un teklifinin 10 milyon Euro (53 Milyon TL) olacağı, Sarı lacivertli yönetiminin ise 12 milyon Euro (Yaklaşık 68 Milyon TL) isteyeceği öğrenildi.

Giuliano'dan gelecek para yine transferde kullanılacak.

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