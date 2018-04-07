Eyvah! Giulianoya talip var

Brezilya Milli Takımı'na Fenerbahçe'de oynadığı için seçilemediği söylenen 27 yaşındaki orta saha ayrılığı iyice kafasına koydu. Alman ekibi, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri milli takıma girmekte zorluk çeken ve Brezilyalı otoritelerin sarı-lacivertli kulüpte oynadığı için Rusya'ya götürülmeyeceğini öngördüğü Giuliano'nun ayrılık sinyali gittikçe güçleniyor.

Avrupalı bazı kulüplerin menajeri aracılığıyla sambacıyla kontak kurduğu belirtilirken, transfer için en istekli takımın Leverkusen olduğu bildirildi. Alman temsilcisinin sezon sonunda F.Bahçe'ye teklifte bulunacağı ifade edildi.

Ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyu kolay bırakmaya niyeti yok. Sarı-lacivertlilerin, 7 milyon euro'ya kadroya kattığı 27 yaşındaki orta sahayı 15 milyonun altına satmayı düşünmediği gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuşan Giuliano, transfere bizzat açık kapı bırakmıştı.

Brezilya basınına konuşan yıldız oyuncu, büyük bir lige gitmek istediğini söyleyip "Avrupa'nın merkezinde oynamak amacındayım. Almanya, İngiltere, İspanya veya İtalya" demişti.

Giuliano, bu sezon ligde attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekerken, Baroni'ye de çok yaklaştı. Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen Baroni ligde toplam 18 gol kaydetmişti.

Giuliano 5 gol daha bulması halinde Alex'ten sonra F.Bahçe'de en çok gol atan Brezilyalı orta saha oyuncusu olma konusunda vatandaşını yakalayacak. Hem de tek sezonda.