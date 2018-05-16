Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.
İşte Riekerink'in yeni adresi

İşte Riekerink'in yeni adresi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'i getirmek istiyor.
Q7 için istenen para ortaya çıktı

Q7 için istenen para ortaya çıktı

Çin kulüplerinin talip olduğu Quaresma'ya Beşiktaş'tan 10 milyon euro'luk talep iletildi.
Umar Aminu sürprizi

Umar Aminu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı, şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçıyla sezona nokta koyacak Göztepe gelecek sene için kolları sıvadı.
Bilic'in yeni adresi belli oldu

Bilic'in yeni adresi belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Hırvat taktisyen Slaven Bilic'i getirmeye hazırlanıyor.
"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.

Everton'da deprem! Kovuldu

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

Evertonda deprem! Kovuldu

Devre arasında Cenk Tosun'u transfer eden Everton'da menajer Sam Allardyce'ın görevine son verildi.

İlk maçına 15. haftada çıkan, toplamda 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan tecrübeli menajerin sözleşmesinde 1 yıllık daha süresi bulunuyordu. Başkan Farhad Moshiri'nin hedefinde geçen sezon Watford2u çalıştıran ve yine Everton'da dirsek teması bulunan Marco Silva'nın olduğu belirtildi.

Ronald Koemann'la küme düşme potasına kadar gerileyen Everton, Allardyce'ın gelişiyle 8. sıraya kadar yükseldi ve ligi de bu sıralamada bitirdi. Ancak Everton taraftarı 63 yaşındaki menajerin oynattığı futbolu hiç beğenmemiş ve hatta bazı maçlarda Allardyce'a tepki göstermişti.

40 milyon Euro'ya Premier Lig devine gidiyor

40 milyon Euro'ya Premier Lig devine gidiyor

2 gün içinde kovulacak

2 gün içinde kovulacak

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Evertonda deprem! Kovuldu

Everton'da deprem! Kovuldu

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.
40 milyon Euroya Premier Lig devine gidiyor

40 milyon Euro'ya Premier Lig devine gidiyor

Freiburg’un milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'le anlaştığı öne sürüldü.
2 gün içinde kovulacak

2 gün içinde kovulacak

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'la 48 saat içinde yollar ayrılacak.
Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Wayne Rooney MLS ekiplerinden DC United ile anlaşmaya vardı.
Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Milli yıldız Arsenale transfer oluyor

Milli yıldız Arsenal'e transfer oluyor

Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını açıkladı. Özkan Çağlar'ın Arsenal'le anlaşmak üzere olduğunu söyledi.
Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manchester City 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Terraneonun yeni adresi belli oldu

Terraneo'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski futbol direktörü Terraneo, İngiltere'de yeni görevine resmen başlıyor. West Bromwich, İtalyan futbol adamı ile her konuda anlaştı.
Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Manchester United'ın Neymar'ı kadrosuna katmak için iki yıldızı ve bir miktar parayı gözden çıkardığı belirtildi.
İmkansız görünüyor ama gelecek sezon...

"İmkansız görünüyor ama gelecek sezon..."

Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure,...
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....