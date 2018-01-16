Evertonda Cenkten sonra ikinci bomba

Premier Lig'de düşüşe geçen ve ara transfer döneminde 22 milyon pounda Cenk Tosun'u transfer eden Everton'dan bir bomba daha geliyor. Merseyside temsilcisi Arsenal'li Theo Walcott için de kesenin ağzını açtı.

Premier Lig'de son olarak Tottenham'a 4-0 kaybeden ve 5 maçtır 3 puan akzanamayan Everton, Cenk Tosun'un ardından bir dev transfere daha imza atıyor.

20 milyon pound

İngiliz SkySports'ta yer alan habere göre, 12 yıldır Arsenal'de forma giyen Theo Walcott 20 milyon poundluk (yaklaşık 100 milyon TL) bonservis bedeliyle Everton'a transfer oluyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Everton tesislerinde sağlık kontrolünden geçtiği ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtildi.

Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Walcott 4 gol, 5 asistlik performans sergilerken, başarılı oyuncunun Sam Allerdyce'la çalışmak istediği yazıldı.