Evertonda Cenk Tosun krizi

İngiliz taraftarlar, Sam Allardyce tarafından yedek kulübesine çekilen Cenk Tosun’a ilk 11’de forma verilmesi için, twitter üzerinde kampanya başlattı.

Everton’a transfer rekoru kırarak imza atan Cenk Tosun’un yeni takımında yedek kalmaya başlaması, mavi-beyazlı ekibin taraftarlarını kızdırdı. Beşiktaş’tan 27 milyon euro bonservis karşılığında Premier Lig ekibinin yolunu tutan Tosun’a sahip çıkan bir çok Everton taraftarı, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla teknik direktör Sam Allardyce’a çağrıda bulunarak, futbolcunun oynatılması yönündeki isteklerini iletti. Yarınki Crystal Palace maçında bu yorumların ne kadar etkili olacağı merak konusu oldu.

Allardyce ile dalga geçti

Craig Matthews (@t0ffee1980) isimli taraftar twitter üzerinden, Sam Allardyce ile de dalga geçen şu mesajı paylaştı: “İlk maçında Cenk Tosun’dan epey etkilendim. Ancak kendisi şimdi oynatılmıyor. Gülünç bir durum… Kendisi sahada bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Sam bu tip şeylerden hoşlanmadığı için oynatmıyor olabilir”.

‘Savunmacı forvet istiyor’!

Ivan (@ivangsk) isimli kullanıcı da ironik bir dil kullanıp Everton teknik direktörüne iğneleyici bir tavır takındığı tweetinde şu ifadelere yer verdi: “Cenk Tosun, Sam Allardyce’ın tipi değil! Kendisi güçlü, uzun boylu ve sıfır tekniğe sahip olan, yeri geldiğinde takımdaki 10. savunmacı gibi davranan forvetleri seviyor”

‘Böyle oyunculara ihtiyacımız var’

Ben (@BT_1878) hesabında da oyuncudan övgüyle söz edildi. Futbolcunun yedek kalmasından bir erdem çıkaran Everton taraftarı, “Cenk Tosun yedek kulübesine konuldu. Ancak bundan çok fazla etkilenmedi. Kendisi de biraz zamana ihtiyacı olduğunu biliyor. İşte bizim böyle oyunculara ihtiyacımız var. Oyundan alındığında öfke nöbetleri geçiren tiplere değil” diye yazdı.

‘Cenk Tosun neden oynatılmıyor?’

Goodisonblue (@goodisonblue2) adlı twitter kullanıcısı da Everton teknik ekibine birkaç sorusu olduğunu belirterek, bunları maddeler halinde sıraladı. Bu sorulardan birini “Cenk Tosun neden oynatılmıyor” şeklinde iletti.

‘Bir gol atsın, devamı gelir’

Dean (DeanJHD): Şu andan itibaren artık her maçta kendisini ilk 11’de başlatın. Yedek kulübesine mahkum edeceğiniz bir oyuncuya 27 milyon sterlin vermezsiniz. Yeter ki bir gol atsın, ondan sonra artık gollerini sıralamaya başlayacaktır.

‘Kendisine fırsat sunulmalı’

Matthew (Matt_Redsocks): Neler yapabileceğini gösterebilmesi için kendisine fırsat sunulmalı. Çok hızlı geriye sarıyoruz. Teknik direktör elindeki en iyi oyuncuları sahaya sürmeli.

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