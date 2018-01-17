Everton Cenk Tosundan sonra bir bomba daha patlattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Cenk Tosun'un ardından ikinci transferini yaptı ve Arsenal'den Theo Walcott'u kadrosuna kattı.

Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Everton, Cenk Tosun'un ardından Theo Walcott'u da transfer etti.

Everton, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Arsenal ile 24 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaştı. İngiliz ekibi, Cenk Tosun transferinde de Beşiktaş'a bonuslarla birlikte 27 milyon Euro ödemişti.

Arsenal'de 12 yıl geçiren İngiliz futbolcu, 397 kez giydiği Arsenal formasıyla 108 gol atma başarısı göstermişti.

''EVERTON DOĞRU ADRES''

Everton'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz kanat oyuncusu, "Everton'a geldim, çünkü kulübü bir sonraki seviyeye taşımak istiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açtığım için çok heyecanlıyım. Everton yeni bir sayfa için doğru adres" açıklamasını yaptı.

Theo Walcott, 2006 yılında Arsenal'e transfer olurken, 12 yıllık Londra kariyerinde 3 FA Cup, 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.