Etooda sıcak gelişme! En geç yarın...

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Peşinat yatırıldı, Cimbom nefes aldı

Peşinat yatırıldı, Cimbom nefes aldı

Galatasaray, Ndiaye’yi 16 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 7.5 pay karşılığında Stoke City’ye verdi. Ada ekibi, 6 milyon euroluk peşinatı yatırdı. Bu para alacaklı oyunculara gitti.
Obra'dan Melih'e tokat

Obra'dan Melih'e tokat

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Banvit evinde Fenerbahçe'yi yendi. Maçtan çok konuşulan ise Fenerbahçe koçu Obradovic'in Kaptan Melih Mahmutoğlu'na tokat atması oldu.
Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Süper Lig 19'uncu hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-2 (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) yenen İsviçreli Roger Federer, kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Eto'o'da sıcak gelişme! En geç yarın...

Samuel Eto'o, Konyaspor ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak imzaların atılmasına yakın bir zamanda çıkan bir pürüzden ötürü transferden vazgeçilmişti. Antalyaspor, Eto’o’yu Konyaspor’la anlaşmasına ramak kala takımda kalması için ikna etti.

Etooda sıcak gelişme! En geç yarın...

Akdeniz ekibinde basın sözcüsü Cumhur Arıcı, “Transfer dönemi bitmeden belli olmaz ama Eto’o kalmayı kabul etti” dedi.

Antalyaspor’da Eto’o gelişmesi... Transferi yılan hikayesine dönen Samuel Eto’o, Akdeniz ekibinde kalıyor. Konyaspor’la anlaşmasına ramak kala ikna edilen Kamerunlu yıldıza istediği bedele yakın bir sözleşme önerildi.

Şimdilik Antalyaspor’da kalma kararı alan Eto’o hakkında konuşan Kırmızı-Beyazlılar’ın basın sözcüsü Cumhur Arıcı, “2 gün içinde Eto’o’nun durumu netleşmiş olacak. Eto’o, muhtemelen Antalya’da kalacak. İnşallah da kalır. Biz, başından beri kalmasını arzuluyorduk. O da kalmak istediğini söylüyordu. İnşallah Eto’o, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak” diye konuştu.

Arıcı, Nasri konusunda ise şunları söyledi: Nasri, bizim açımızdan bitti, her anlamda bitti. Hukuki süreç tamamlanmamıştı, o da tamamlanacak. Alacakları konusunda zaten daha önce anlaşma yapmıştık. Geleceğe dönük herhangi bir şey ödenmeyecek. Ödeme planı yapıldı, imza altına alınacak sadece. O süreç bitti.

Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı

Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı

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Samuel Eto'o bombası


 

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Etooda sıcak gelişme! En geç yarın...

Eto'o'da sıcak gelişme! En geç yarın...

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Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı

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Samuel Etoo bombası

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