Etooda sıcak gelişme! En geç yarın...

Samuel Eto'o, Konyaspor ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak imzaların atılmasına yakın bir zamanda çıkan bir pürüzden ötürü transferden vazgeçilmişti. Antalyaspor, Eto’o’yu Konyaspor’la anlaşmasına ramak kala takımda kalması için ikna etti.

Akdeniz ekibinde basın sözcüsü Cumhur Arıcı, “Transfer dönemi bitmeden belli olmaz ama Eto’o kalmayı kabul etti” dedi.

Antalyaspor’da Eto’o gelişmesi... Transferi yılan hikayesine dönen Samuel Eto’o, Akdeniz ekibinde kalıyor. Konyaspor’la anlaşmasına ramak kala ikna edilen Kamerunlu yıldıza istediği bedele yakın bir sözleşme önerildi.

Şimdilik Antalyaspor’da kalma kararı alan Eto’o hakkında konuşan Kırmızı-Beyazlılar’ın basın sözcüsü Cumhur Arıcı, “2 gün içinde Eto’o’nun durumu netleşmiş olacak. Eto’o, muhtemelen Antalya’da kalacak. İnşallah da kalır. Biz, başından beri kalmasını arzuluyorduk. O da kalmak istediğini söylüyordu. İnşallah Eto’o, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak” diye konuştu.

Arıcı, Nasri konusunda ise şunları söyledi: Nasri, bizim açımızdan bitti, her anlamda bitti. Hukuki süreç tamamlanmamıştı, o da tamamlanacak. Alacakları konusunda zaten daha önce anlaşma yapmıştık. Geleceğe dönük herhangi bir şey ödenmeyecek. Ödeme planı yapıldı, imza altına alınacak sadece. O süreç bitti.

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