Etoo mesajı gönderdi: Beni alın

Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

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Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

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Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.
Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.
İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Eto'o mesajı gönderdi: "Beni alın"

Antalyaspor’dan ayrılma kararı alan Kamerunlu yıldız, transfer döneminin bitimine iki gün kala Kartal’ın kapısını çaldı ve “Beni kadronuza katın. Beşiktaş’ta futbol oynamadan Türkiye’den ayrılmak istemiyorum” diye konuştu.

Etoo mesajı gönderdi: Beni alın

Transfer döneminin kapanmasına artık sadece 2 gün kala Beşiktaş’ta da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Son ana kadar takıma takviye için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’a, Antalyaspor’dan ayrılmayı düşünen Samuel Eto’o’dan mesaj geldi. Daha önce de ismi Kara Kartal’la anılan ve son olarak Fenerbahçe’nin de radarında olan Eto’o’nun, Beşiktaşlı yöneticilere, “Beni alın. Beşiktaş’ta futbol oynamadan Türkiye’den ayrılmak istemiyorum” dediği bildirildi. Beşiktaş cephesinin de Kamerunlu yıldıza son derece olumlu baktığı ve 8 Eylül’de bitecek olan transfer dönemi öncesi, “Antalya ile yakın ilişkilerimiz bulunmuyor. Bu yüzden sorunu senin çözmen gerekiyor. Eğer bonservis olayını halledersen, kapımız açık” karşılığını verdiği bildirildi.

‘Burada saygı görmüyorum’

Teknik direktör Şenol Güneş’in de, gelmesi halinde 36 yaşındaki oyuncuya oldukça sıcak baktığı 36 yaşındaki forvet dün yaptığı açıklamada, “Şimdi gitmek istiyorum, ama bunun nedeni para değil. Yani buradaki konu ticari değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum. Başkan da bunu biliyor. Ben başkana da söyledim, ’Antalyaspor’a ve kendime olan saygımdan dolayı bırakın gideyim’ dedim. Ben gittiğim her kulübe değer katan bir oyuncuyum. Burada bana saygı göstermiyorlarsa ben de başka takıma gitmek istiyorum. Ben diğer oyuncular gibi değerlendirilemem. Beni buraya getirenlere saygım sonsuz ama bu şekilde devam edemez” yorumunu yaptı.

Ve Vida transferi resmiyet kazandı! 4.5 yıllık imza

Ve Vida transferi resmiyet kazandı! 4.5 yıllık imza

Cenk Tosun'dan olay itiraf:

Cenk Tosun'dan olay itiraf: "Teklif bir hafta önce gelmiş olsa..."

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu


 

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Ve Vida transferi resmiyet kazandı! 4.5 yıllık imza

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Pedro Franconun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

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Etoo mesajı gönderdi: Beni alın

Eto'o mesajı gönderdi: "Beni alın"

Antalyaspor’dan ayrılma kararı alan Kamerunlu yıldız, transfer döneminin bitimine iki gün kala Kartal’ın kapısını çaldı ve “Beni kadronuza katın. Beşiktaş’ta futbol oynamadan Türkiye’den ayrılmak istemiyorum” diye konuştu.
Vidadan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

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Diego Costa Beşiktaşa transfer olabilir!

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